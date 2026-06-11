Presentaron un trabajo sobre sobre la importancia de la Región Centro en la economía argentina

Presentaron el trabajo “Región Centro, importancia de su actividad productiva y aporte tributario en el contexto nacional”. La iniciativa, propuesta por el Foro de Entidades de la Región Centro, se mostró en el auditorio de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

El estudio presentado en la tarde de este martes analiza la participación de las actividades económicas de la Región Centro en el contexto nacional y su aporte a la recaudación de impuestos de ese origen. También, indaga acerca de la evolución de los montos percibidos por los tres Estados subnacionales, en concepto de coparticipación federal de impuestos, leyes especiales y conceptos estipulados en el Presupuesto de la Nación.

Fue desarrollado por profesionales de las Bolsas de Córdoba, Rosario y Santa Fe, del Consejo Empresario de Entre Ríos y la Fundación Apertura (en total nueve integrantes), y por el financiamiento del gobierno de Santa Fe a través del CFI.

El acto comenzó con las palabras de bienvenida por parte del Presidente de la BolsaCER, CPN Diego Camuñas, y en representación del Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos. Seguidamente, se pronunciaron la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; y el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti.

Benedetti valoró el carácter técnico y profesional del estudio, al tiempo que resaltó que contar con información precisa permite impulsar propuestas orientadas a construir un sistema tributario más equilibrado. Mientras que, Giaccone valoró la fortaleza institucional de la Región Centro y el consenso alcanzado para llevar adelante el trabajo.

El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Dr. Pablo Olivares, destacó que el informe aporta datos objetivos y una metodología consensuada que permiten enriquecer el debate sobre el federalismo fiscal, más allá de las coyunturas políticas. En ese sentido, sostuvo que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos “han sido tres provincias que históricamente han impulsado la discusión sobre el federalismo fiscal y sobre cómo construir y sostener una verdadera federación”.

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, CPN Fabian Boleas, fue el encargado de cerrar en materia de discursos, donde destacó el rol estratégico de la Región Centro para el desarrollo nacional. "Las tres provincias son centrales en la República Argentina. Desde la Región Centro somos un motor productivo del país y creemos que somos fundamentales para el desarrollo equilibrado que necesita la Argentina". A su vez, consideró necesario avanzar en una discusión integral sobre el sistema tributario y las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Además, participaron funcionarios de los Gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, diputados provinciales, representantes de instituciones, empresarios, profesionales y medios de comunicación.

Análisis

Los datos y el análisis fueron uno de los ejes centrales del encuentro, a partir de la presentación del estudio a cargo de Sofía Pennachini (Consejo Empresario de Entre Ríos), Lucrecia D’Jorge (Bolsa de Comercio de Santa Fe) y Agustín Rodríguez (Bolsa de Comercio de Santa Fe), quienes expusieron las principales conclusiones en representación del equipo integrado por nueve profesionales que participaron en la elaboración del trabajo.

Los profesionales destacaron que la Región Centro es uno de los principales motores económicos del país. Genera, en promedio, el 19,10% del Valor Agregado Bruto nacional, concentra una proporción similar de la población y del empleo privado registrado, y reúne cerca del 23% de las empresas formales.

Además, cumple un rol estratégico al concentrar casi la mitad de la producción nacional de granos, una importante participación en las cadenas cárnica, avícola y porcina, cerca de la mitad de la producción automotriz y más del 38% de las exportaciones nacionales. Su infraestructura logística y portuaria refuerza su posición como un polo agroexportador clave.

La presentación señaló que, en promedio, la Región Centro aportó un 30,1% más de recursos a la Nación de los que recibió. Es decir, por cada 100 pesos aportados, recibió 69,9 pesos. En el caso de Santa Fe, la brecha promedio entre 2011 y 2023 fue del 36,51%.

A su vez, la Región Centro presenta indicadores socioeconómicos superiores al promedio nacional, con menor pobreza estructural, mayor escolarización y menor desigualdad. Si bien su productividad laboral se mantiene por encima de la media del país, cayó un 11% entre 2011 y 2023 debido a la recesión y la sequía. Además, conserva un nivel de exportaciones per cápita muy superior al promedio nacional, consolidando su papel como una de las principales generadoras de divisas.