Charla-debate sobre “Los túneles de Paraná”: mito, realidad y misterio en el Mercado Sud

Este sábado 30 de agosto a las 18, el Mercado Sud de Paraná será escenario de una charla-debate en torno a uno de los enigmas más fascinantes de la ciudad: los túneles subterráneos.

La actividad lleva por título “Los túneles de Paraná, el gran misterio” y contará con una entrevista en vivo al investigador y escritor Raúl Avellaneda, autor del libro “Los túneles de Paraná ¿Mito o realidad?”. El diálogo estará a cargo del periodista y escritor Jorge Riani, quien invitará a profundizar en las historias, leyendas y hallazgos que rodean a estas construcciones ocultas bajo la capital entrerriana.

El encuentro es organizado por la Vecinal Sáenz Peña junto al Espacio Cosas Imposibles, y propone un espacio abierto al intercambio de preguntas, relatos y testimonios del público.

La charla promete poner sobre la mesa un tema que despierta la imaginación y la curiosidad colectiva desde hace generaciones, mezclando datos históricos, investigaciones y el magnetismo del misterio.

La entrada es libre y gratuita, y la cita es en Mercado Sud (Presidente Perón y Villaguay, Paraná).