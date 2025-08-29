Vóley: el paranaense Luciano Vicentín se destacó en el debut victorioso de Argentina ante Brasil

El paranaense Luciano Vicentín tuvo una destacada actuación en la victoria de la selección argentina masculina de vóley por 3 a 0 en sets ante Brasil por la primera fecha del Memorial Wagner, tradicional certamen organizado en Polonia, que sirve de preparación para el próximo Mundial de Filipinas. Los parciales fueron de 25-20, 25-22 y 25-21.

Este viernes, el entrerriano fue titular y con 12 puntos, se convirtió en el segundo máximo anotador del equipo dirigido por Marcelo Méndez en el clásico sudamericano. El artillero fue Pablo Kukatsev, con 14 unidades.

Con el punta receptor con pasado en Argentino Juniors, Estudiantes y Paracao, Argentina hizo la diferencia con una clara tarea superior en ataque (lo hizo al 47% contra el 33% de los brasileros) y también se destacaron Agustín Loser y Joaquín Gallego en el bloqueo.

Este sábado, la selección argentina continuará sus compromisos en el torneo ante Serbia, a partir de las 13 (hora argentina). El último encuentro lo afrontará contra el anfitrión, Polonia, el domingo desde las 15.30.

Los puntos de Argentina: Sánchez (-), Kukartsev (14), Loser (11), Gallego (8), Vicentin (12), Palonsky (10), Danani (L). Ingresaron: Giraudo, Martínez, Armoa.