Franco Colapinto mejoró y logró un noveno puesto en la segunda sesión de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto consiguió cerrar el primer día de ensayos del Gran Premio de Países Bajos con una positiva posición en la segunda práctica al colocarse noveno luego de 27 giros. A bordo del Alpine A525, el pilarense completó su mejor labor parcial desde que integra el equipo de Enstone, con el cual corre desde el pasado GP de Emilia-Romagna, en Imola.

Repitiendo la planificación de la primera tanda, el piloto argentino empezó la segunda ronda de ensayos en Zandvoort calzando neumáticos medios nuevos, con los cuales trabajó durante cinco giros en los cuales llegó a marcar 1m13s405, hasta que debió retornar a boxes y esperar a que liberen la pista debido a la bandera roja que se mostró por el fuerte despiste de Lance Stroll en la curva 3 con el Aston Martin.

Si bien en un momento el equipo aprovechó para colocar neumáticos de compuesto blando flamantes, esto fue descartado ante la decisión de las autoridades de la prueba de dar el vía libre con varios giros con las indicaciones de «Auto de Seguridad Virtual» (VSF), mandando a Colapinto con el primer juego de medios, logrando mantener el ritmo y cronometrar 1m12s310, tras otras ocho vueltas.

Llamado el pilarense a boxes nuevamente, para realizarle otro chequeo del auto y ajustes en la puesta a punto, se produjo una nueva interrupción por el despiste del Williams de Alex Albon, también en la curva 3 (detrás de boxes); esto fue aprovechado por Alpine para colocarle el esperado set de blandos y con ello retornó a transitar los 4.279 metros del circuito neerlandés para establecer 1m10s957 y escalar al noveno puesto de la tabla de tiempos, a 1s067 de Lando Norris y su McLaren.

“Es un auto raro. De golpe salgo y tengo el doble de grip, y no entiendo por qué, obviamente fue una muy buena práctica 2, es un buen paso. Hay que seguir trabajando. Aún cuesta en las curvas lentas; Pierre tenía más carga en el alerón”, manifestó el argentino ante la cadena ESPN+.

Mostrando su satisfacción por el trabajo, Colapinto aseguró: “Fue un día decente. No estaba contento en la primera práctica, nos costó encontrar la consistencia del auto, era muy imprevisible. Ahora mejoró, pero cuando hacemos algún pequeño cambio, es muy grande para el auto”.

Esta performance le permitió a Colapinto ubicarse a más de un segundo por delante de su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 19° trabajando con otro setup en su A525, lo cual será evaluado por los técnicos de Alpine F1 Team para analizar si esa configuración se utilizará en ambas unidades en el resto del fin de semana, consigna Campeones.

Norris volvió a ser la referencia

Revalidando el funcionamiento en cada pista que pisa, Lando Norris consiguió nuevamente ser referente en última sesión del día en Zandvoort y como en la primera práctica encabezó las posiciones tras marcar 1m09s980 con el MCL39 que sigue mostrando su potencial y se proyecta para repetir el triunfo como en 2024.

Su escolta fue el sorprendente Aston Martin con Fernando Alonso, que se ubicó a 87 milésimas de Norris y se intercaló entre los anaranjados McLaren, relegando al tercer puesto a Oscar Piastri a quien superó por dos milésimas; detrás se ordenó George Russell, quien con el Mercedes quedó a 0s384 y junto al australiano protagonizaron un incidente en el ingreso a boxes lo cual fue observado por los comisarios deportivos que citaron a ambos.

Max Verstappen fue el quinto con el Red Bull (a 0s588), superando a Lewis Hamilton con la Ferrari (a 0s848), Yuki Tsunoda a bordo del Red Bull (a 0s905), Charles Leclerc con Ferrari (a 0s944), Colapinto y Nico Hülkenberg con Sauber (a 1s190), completando el Top 10 del entrenamiento neerlandés.