La FAA Entre Ríos rechazó los cambios en el sistema de vacunación antiaftosa anunciados por Senasa

Delegados de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos, expresaron rechazo al cambio en el sistema de vacunación antiaftosa y antibrucélica, aprobado por el Senasa a través de la Resolución Nº 201/2026.

Indicaron que esta situación ya fue recorrida por la ganadería nacional cuando, en la década del 90, se dejó de vacunar, con las consecuencias por todos conocidas: el regreso de la enfermedad y el cierre total de los mercados externos.

“En momentos en que la ganadería comienza a transitar una senda de buenas expectativas, con valores históricos del ganado, estas medidas parecen atender más a caprichos de un grupito de funcionarios, que a un análisis técnico y de riesgo que esta medida podría acarrear para nuestra ganadería nacional”, indicaron.

Por otra parte, también se analizó el impacto negativo de la influenza aviar y sus consecuencias en la avicultura entrerriana, con el cierre de mercados y el impacto en los valores del huevo y del pollo.

Durante el encuentro también se abordó “la grave situación que atraviesan los departamentos del sur de la provincia, especialmente Gualeguaychú, debido al impacto de la sequía que afecta a la zona desde hace semanas y por la cual ya en los primeros días de febrero se había solicitado la declaración de emergencia”.

Además, se analizaron las realidades que atraviesan los productores forestales del Delta, citricultores, arroceros, tamberos y la situación general de la agricultura.