Nicole Neumann, en guerra con sus vecinos

La convivencia entre los vecinos de Nordelta y los carpinchos volvió a quedar en el centro de la polémica luego del fuerte descargo que hizo Nicole Neumann en sus redes sociales. A través de una serie de videos, la modelo relató un episodio que vivió dentro de su country y no dudó en plantarse como defensora de los animales frente a ciertos comentarios que escuchó de otros residentes.

Nicole contó que la situación la tomó por sorpresa mientras paseaba en bicicleta con su hijo Cruz. Fue entonces cuando escuchó una conversación que la incomodó profundamente.

“Buen día. Bueno, mientras hago mi rutina de skincare les quería contar que anteayer venía andando en bicicleta con Cruz y, de golpe, una señora que salía del house se da vuelta y le dice a otro señor que venía caminando: ‘Ay, ¿qué vamos a hacer con los carpinchos? ¿Ya pensaron en eso?’. Yo casi salto, pero dije: ‘No, estoy con el bebé’”, comenzó relatando la modelo, admitiendo que su primer impulso fue intervenir.

Luego explicó por qué decidió no sumarse al intercambio, aunque el comentario la dejó pensando. “Dije ‘no sé, no me voy a poner a pelear’. Pero después me quedé pensando que lo habrá dicho porque es de las que los defiende, entonces menos mal que no salté ahí. Pero, si fuera de las que los quieren erradicar de la zona, pienso que si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos, primero y principal, son parte de la naturaleza, pero porque además estaban primero que nosotros, era su hábitat”, reflexionó.

La modelo señaló que los carpinchos forman parte esencial del ecosistema que se modificó cuando los humanos avanzaron sobre terrenos antes naturales. “Esto era tipo pantano. Entonces, si uno viene a invadir, a construir arriba, no podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho porque los pusieron en la Tierra igual que a nosotros para vivirla y disfrutarla, tanto o más que nosotros”, expresó.

Neumann también apuntó contra quienes exigen la remoción de los animales. “Básicamente, si no podés convivir con empatía y amorosidad con ellos, por lo menos que no los maltraten o no los quieran retirar de su casa por la codicia del humano. Y si no, andate a otra zona donde no hayan animales si no los disfrutás. Porque para mí, para mis hijos, para la gente que viene de visita, son hasta una atracción del paisaje. Tipo: ‘Ay, mirá qué lindo los carpinchos con su familia’. Es como un plus de estar en un lugar con verde, de naturaleza. Y si no, no sé, andate vos a un lugar cerrado, donde no hayan animales, donde no haya pájaros… La verdad que eso me parece espantoso. ¿Y qué educación, además, le da esa gente a sus hijos? Cero empatía, cero respeto por otros seres vivos”, lanzó, visiblemente indignada.

Sin embargo, su descargo no terminó allí. Más tarde volvió a grabarse para continuar su reflexión, confesando que el tema seguía dándole vueltas. “Porque yo pienso en mis plantitas, en mi huerta. Pero, ¿qué sentirán y pensarán ellos de que se están quedando sin casa, sin refugio, sin poder salir de los lagos y sin alimento? Cruzan y los atropellan. Es una locura, realmente, de un egocentrismo y cero empatía que me preocupa enormemente que haya tanta en este mundo”, cuestionó mientras compartía sus preocupaciones ambientales.

Incluso, propuso alternativas para evitar conflictos: “Si te mudás a un lugar donde sabés que hay carpinchos, hacé una huertita en altura o plantá tus plantas con protección, pero no la destrucción de todo y de todos”.

Hacia el final, Nicole remarcó la importancia de la educación ambiental y de asumir responsabilidad colectiva. “¿Qué piensa esta gente? ¿Piensa? El día de mañana, si no hay más árboles, no hay abejas que polinicen, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a respirar? ¿A dónde se van a mudar en ese caso, no? Porque ahora podés elegir mudarte a otro barrio. Pero, ‘hola, ¿qué tal?’. ‘Planeta B’ no hay, por lo menos en el corto tiempo no hay”, cerró con contundencia.

Fuente: Noticias Argentinas.