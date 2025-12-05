Quién es la nueva novia de Alberto Fernández que fue diputada por el PRO

El expresidente Alberto Fernández habría vuelto a apostar por el amor tras su problemática relación con Fabiola Yáñez, con una mujer de 55 años que no es ajena a la vida política.

Se trata de Anabella Hers Cabral, ex diputada por el PRO y actual abogada en el Consejo de la Magistratura.

La periodista Fernanda Iglesias reveló que la exdiputada y el exmandatario, quienes mantuvieron una amistad de dos décadas, estarían en una relación amorosa desde hace seis meses. La información indica que el vínculo de 20 años nunca se rompió, solo evolucionó a su actual relación.

En su programa Borderperiodismo (Border), Iglesias expuso una conversación de chat que mantuvo con la nueva enamorada de Fernández, donde no le niega estar en pareja con el abogado.

“Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que él le toca vivir nos vemos más frecuentemente”, respondió sin vueltas.

La periodista fue al hueso y comentó: “Me dijeron que sos su novia”. Sin negar ni afirmar nada, la exdiputada contestó: “Ya te dije todo lo que tengo para decir”.

Anabella Hers Cabral es directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la CABA.

Posteriormente, en Tarde o Temprano, Fernanda Iglesias dio más detalles de su diálogo con la abogada: "‘Ya te conté que somos amigos hace muchísimos años y nunca dejamos de relacionarnos. No es que hubo un reencuentro apasionado’, y me ponía una carita. Y dice ‘nos queremos mucho, no hay más que eso’. Y le digo ‘pero sí son novios’, y entonces me responde ‘besos, besos, besos y que tengas un hermoso día’”, leyó.

