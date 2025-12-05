¿Vuelven? La respuesta de L-Gante que dejó dudas sobre su relación con Wanda Nara

El cantante aseguró que aprendió mucho de su relación con la conductora y que, además, no descarta volver con ella en el futuro.

L-Gante volvió a hablar de su vínculo con Wanda Nara y, esta vez, lo hizo desde un lugar más reflexivo, aclarando que “aprendió mucho”.

El cantante reconoció que la relación con la empresaria le dejó aprendizajes profundos, especialmente en lo afectivo.

“Aprendí mucho”, aseguró L-Gante en diálogo con Mario Pergolini al explicar que la exposición, las críticas y la etiqueta de “mujeriego” que suele rodearlo lo llevaron a replantearse la manera en que se vincula emocionalmente.

Según contó, la intensidad de aquel romance y los momentos compartidos —como sus días en París— lo hicieron contrastar su presente mediático con su pasado en el barrio.

El artista también señaló que, detrás de su imagen mediática, se volvió difícil construir relaciones auténticas: “La gente me ve como mujeriego y después me cuesta encontrar a una mujer que me valore”.

Por eso, uno de los mayores aprendizajes que le dejó su historia con Nara fue la necesidad de bajar la exposición y cuidar más su intimidad. L-Gante admitió que intenta no repetir viejos patrones y que hoy prefiere moverse con más cautela para no “errar en las próximas acciones” relacionadas con lo sentimental.

Por último, el músico destacó que atraviesa un momento de mayor tranquilidad y que ese equilibrio interno es parte del legado que le dejó aquella relación. Aunque aseguró estar soltero y enfocado en sí mismo, no descartó que en el futuro pueda volver a abrir las puertas del amor y, por qué no, con la conductora: “Por cómo quedamos, no hay puertas cerradas”.

Fuente: Noticias Argentinas.