“Me comprometo a abonar”: llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado

El conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado llegará a su desenlace en breve, tras ocho años de cruces por la paternidad de Matilda Salazar, la menor que fue concebida por vientre subrogación de vientre, mientras ambos estaban en pareja.

En base a declaraciones televisivas, se dio a conocer el contrato firmado por ambos, en modalidad de arreglo respecto al cuidado de la menor, documento que el economista siempre sostuvo que realizó “bajo extorsión”.

Asimismo, se supo que el 22 de diciembre habrá una nueva audiencia en donde se definirá si el ex presidente del Banco Nación tiene responsabilidad sobre la niña, aunque sea como padre a fin. Además, se discutirá, en caso de comprobarse la paternidad o tutoría por parte del economista, si debe abonar retroactivos.

El documento escrito a mano, sostendría: “Yo, Martín Redrado, me comprometo a abonar los siguientes rubros, a favor de Matilda. Alquiler hasta los 18 años, pago de expensas y servicios de la propiedad, eduación en un colegio de primera línea hasta los 18 años”

“Permanecerá vigente siempre y cuando Luciana Salazar no tenga una nueva pareja conviviente”, concluye el acuerdo en que se enfoca el conflicto.

