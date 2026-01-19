“Gente que conocemos en vacaciones”, la película más vista de Netflix

La plataforma Netflix tiene a "Gente que conocemos en vacaciones", una romántica película, basada en un libro, entre sus recientes novedades, y pese a que tiene pocos días desde su estreno, es un verdadero furor de reproducciones.

El film dirigido por Brett Haley, un experto en capturar la nostalgia y los vínculos humanos, lo que lo convierte en una de las adaptaciones literarias más fieles y comentadas de este inicio de 2026.

El film llegó hace pocos días a la plataforma, y enseguida tuvo buenas repercusiones. Incluso actualmente lidera el Top 10 de lo más visto.

Cómo es "Gente que conocemos en vacaciones"

Basada en el best seller homónimo de Emily Henry, la película sigue la historia de Poppy y Alex, dos mejores amigos que no podrían ser más opuestos: ella es una escritora de viajes aventurera y extrovertida que vive en Nueva York, mientras que él es un profesor reservado, metódico y amante de la rutina en su pequeño pueblo de Ohio.

A pesar de sus diferencias, durante una década compartieron una tradición inamovible: unas vacaciones juntos cada verano. Sin embargo, hace dos años, un misterioso incidente durante un viaje a Croacia (o Toscana, según la cronología de sus recuerdos) rompió el vínculo y los sumió en un silencio absoluto.

La trama se dispara cuando Poppy, sintiéndose infeliz en su vida perfecta, decide contactar a Alex para proponerle un último viaje a Palm Springs con el objetivo de arreglar las cosas. A través de flashbacks que recorren sus viajes pasados, la película explora la delgada línea entre la amistad y el amor, y plantea si realmente son polos opuestos o si siempre fueron la pareja ideal.

Reparto principal

La película cuenta con un elenco joven y caras muy conocidas de series exitosas:

-Emily Bader como Poppy Wright: Conocida por su papel en My Lady Jane. Interpreta a la impulsiva y carismática protagonista.

-Tom Blyth como Alex Nilsen: El actor de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes da vida al estructurado y tierno Alex.

-Sarah Catherine Hook como Sarah: La novia de Alex que representa la estabilidad que él cree buscar.

-Lucien Laviscount como Trey: El actor de Emily en Paris interpreta a un interés amoroso de Poppy.

-Jameela Jamil como Swapna: La jefa y mentora de Poppy en la revista de viajes.

-Lukas Gage como Buck: Un excéntrico viajero que el dúo conoce en sus aventuras.

