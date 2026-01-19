Mirtha Legrand le respondió a la prensa tras el rumor sobre Juana Viale y Mauricio Macri

Mirtha Legrand respondió a los rumores que envuelven a su nieta Juana Viale con un supuesto romance con Mauricio Macri.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a traves de Intrusos que esperó a la diva con una rosa en la mano para “fortalecer vínculos”.

Entre sonrisas, Mirtha reconoció al notero: “¿Vos sos de Intrusos? Se hicieron malos conmigo yo soy memoriosa”, lanzó entre risas.

En el piso, el panel contextualizó la bronca que generó el tema dentro del clan Legrand, según contaron, Juana prefirió bajar el tono tras hablar del tema con su abuela.

Por otro lado, Marcelo Polino, testigo del episodio en Mar del Plata, confirmó que la situación escaló más de lo esperado: “Intervino hasta Cristóbal López porque la versión se dijo en C5N. Juana pidió que sus abogados hablen y ahí él intervino para aclarar”.

Además, reveló que Juana ya había considerado iniciar acciones legales por el daño que generó el rumor.

El notero también le planteó a Mirtha la concurrencia teatral: “Todos los años pasa lo mismo: dicen que no hay gente en Mar del Plata, y después se llenan los teatros".

Otro de los temas que se tocó fue la denuncia contra Julio Iglesias, a lo que Mirtha opinó cautelosa: “Es extraño, después de tantos años. Me parece raro. Es grave”. Asimismo recordó que el cantante atraviesa un delicado estado de salud.

Fuente: Noticias Argentinas.