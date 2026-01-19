Modelos y famosos despiden a Valentino Garavani, el exitoso diseñador

El mundo del modelaje y de la moda se viste de negro ante la reciente noticia del fallecimiento del diseñador Valentino Garavini, a sus 93 años. El referente de la moda murió este lunes por la mañana en su residencia en Roma, acompañado de sus seres queridos y círculo íntimo. La noticia fue confirmada por su equipo de comunicación en sus redes sociales.

Desde que la noticia trascendió en los medios y portales, numerosas celebridades y referentes de la moda se despidieron del diseñador con emotivos mensajes.

Carla Bruni

La ex supermodelo y ex primera dama de Francia, manifestó su tristeza al enterarse del fallecimiento del diseñador italiano: “Me conmueve la partida del inmenso Valentino, que dejará tanta belleza en el mundo. Fue maestro y fue un honor y un gran privilegio conocerlo y desfilar por él, y siempre recordaré su gran bondad y elegancia infinita. Mis pensamientos están con @giancarlogiammetti y toda la familia de Valentino. Descansa en paz #valentino”.

Gwyneth Paltrow

La actriz e influencer lamentó la pérdida de Valentino, el diseñador que la vistió durante años e incluso la calificó como “una de sus musas”. Su relación iba más allá de la moda, forjando una amistad que prevaleció durante los años.

“Tuve tanta suerte de conocer y amar a Valentino, de conocer al verdadero hombre, en privado. El hombre que estaba enamorado de la belleza, de su familia, de sus musas, de sus amigos. Sus perros, sus jardines, y una buena historia de Hollywood. Lo amaba tanto. Me encantó cómo siempre me molestaba para 'al menos usar un poco de rímel' cuando venía a cenar. Me encantaba su risa traviesa. Esto parece el fin de una era. Le echaremos mucho de menos por mí y por todos los que lo amaban. Descansa en paz, Vava”, escribió.

Cindy Crawford

Con una imagen desfilando juntos en la pasarela de algún show, la reconocida modelo le dedicó unas dulces palabras al referente de la moda: “Tengo el corazón roto al saber de la muerte de Valentino Garavani. Fue un verdadero maestro de su oficio, y siempre estaré agradecido por los años que tuve el privilegio de trabajar estrechamente con él”.

Claudia Schiffer

Shiffer, una de las modelos más icónicas de los años 90, lamentó con profundo pesar la muerte del diseñador, con quien trabajó en numerosas campañas y desfiles a lo largo de los años.

“Con el corazón roto al enterarme de la muerte de mi viejo amigo Valentino. Él es de lo que están hechas las verdaderas leyendas, viviendo para siempre a través de la marca que creó, la encarnación de la elegancia y el glamour”, expresó.

También, recordó los momentos que compartieron durante sus trabajos: “Me encantaron los momentos especiales en los que pude dar vida a sus creaciones dentro y fuera de la pasarela. Una de mis campañas favoritas fue en Roma donde me convertí en Anita Ekberg en La Dolce Vita, un recuerdo que amaré por siempre. Recordaré las divertidas vacaciones que pasé con él en Mallorca, Ibiza y St Tropez. Mi vestido de novia Valentino que he enmarcado en casa como un recordatorio constante de su naturaleza gentil, generosa, dulce y leal. Hacerle crear mi vestido de novia fue uno de los grandes honores de mi vida, un momento que amaré para siempre. Me siento tan orgulloso de haber sido parte de su vida. Descanse en paz, Sr. Valentino".

