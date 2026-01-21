La cantante Meghan Trainor y el actor Daryl Sabara dieron la bienvenida a la pequeña Mikey Moon, a quien concibieron a través de un vientre subrogado.

Meghan Trainor fue madre por tercera vez a través de gestación subrogadaSegún cubrió la Agencia Noticias Argentinas, la intérprete de “All about that bass” compartió las dulces postales de la pequeña en su cuenta de Instagram y confesó que su decisión de usar gestación subrogada fue la forma “más segura” para ampliar su familia.

“18 de enero 2026. Nuestra niña Mikey Moon Trainor finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble supermujer sustituta. Agradecemos siempre a todos los médicos, enfermeras, equipos que hicieron posible este sueño”, contó a sus millones de seguidores.

“Tuvimos conversaciones interminables con nuestros médicos en este viaje y esta fue la manera más segura para nosotros de poder seguir creciendo nuestra familia. Estamos sobre la luna enamorados de esta preciosa chica”, reveló.

Sus hijos menores se mostraron enamorados de la pequeña, según se apreció en las imágenes que compartió en la red social.

Meghan Trainor fue madre por tercera vez a través de gestación subrogada“Riley y Barry han estado tan emocionados, que incluso pudieron elegir su segundo nombre. Vamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia ahora, los amo a todos”, confió en sus hijos.

El posteo de la llegada de Mikey Moon reúne un total de un millón trescientos “me gustas” y cientos de comentarios felicitando a la pareja.

Fuente: Noticias Argentinas.