Básquet: la preselección entrerriana femenina de Mini concentrará en Villaguay

La preselección entrerriana femenina de básquetbol de la categoría Mini (U11) concentrará el próximo domingo 3 de mayo en Villaguay. La lista de convocadas fue confirmada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) de cara a las prácticas que contarán con el staff de entrenadores, asistentes y colaboradoras de la FBER.

La concentración, que estará bajo la dirección de la entrenadora Fernanda Joannás, se llevará a cabo el domingo 3 de mayo y tendrá lugar en la ciudad de Villaguay, en las instalaciones del club Huracán (Rivadavia n° 560).

Será el primer encuentro del selectivo entrerriano de cara a la conformación del plantel definitivo que disputará el Campeonato Argentino de la categoría. Cabe recordar que durante los primeros meses del año, Joannás llevó adelante un trabajo de observación y selección de jugadoras de cada una de las Asociaciones afiliadas a la FBER.

La actividad en la Ciudad de Encuentros tendrá dos prácticas: De 10 a 12 y de 15 a 17. En el medio, las chicas compartirán un almuerzo y tendrán el tiempo necesario para descansar. Las convocadas deberán presentarse a las 9.30 horas en la sede del Globo.

La lista de convocadas:

Clara Prinsich (Litoral) – APBF

Miguel Mora Villamea (Talleres) – APBF

Camila Morales (Parana Rowing) – APBF

Arabella Faltoni Desio (Ciclista) – APBF

Justina Armando (Ciclista) – APBF

Maite Fernández (Paracao) – APBF

Jazmín Bonelli Montañana (Regatas Uruguay) – ARBPR

Bárbara Miguel (Regatas Uruguay) – ARBPR

Ernestina Fabre (Rocamora) – ARBPR

Díaz Rivero Clementina (Parque Sur) – ARBPR

Torigino, carmela (Parque Sur) – ARBPR

Jazmín Spiro (Zaninetti) – ARBPR

Pietra Rizzi (La Armonía) – ADCB

Olivia Velzi (Atlético Villa Elisa) – ADCB

Iara Belén Minaglia (Peñarol) – ADBG

Anita Sartori (Juventud Unida) – ADBG

Isabella Erbes (Luis Luciano) – ADBG

Mora Droz (Ferro San Salvador) – ACB

Orieta Olivia Valdez (Estudiantes Concordia) – ACB

Francesca Piriz (Estudiantes Concordia) – ACB

Amalia Burna Buchanan (SyD Federación) – ACB

Alexia Tollar (SyD Federación) – ACB

Amparo González (Ferro Concordia) – ACB

Jazmín Audisio (Independiente) – ABSE

Julieta Tenembaum (Progreso) – ABSE

Aylín Luque Suleiman (Urquiza) – ABSE