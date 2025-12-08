Colón: tres frentes simultáneos de cordón cuneta y otras obras avanzan en distintos barrios

La Municipalidad de Colón, a través de sus cuadrillas y maquinaria propia, y también mediante licitación púbica lleva adelante importantes trabajos de cordón cuneta en distintos sectores de la Ciudad. Las tareas se concentran actualmente en las intersecciones de Perón y Lima, en el barrio Medalla Milagrosa y en Cantón de Valais y Urquiza, dando continuidad a un plan de obras que viene transformando la infraestructura vial de la ciudad en los últimos años.

Ejecutar tres frentes en paralelo representa un esfuerzo operativo y financiero significativo para el Municipio, que prioriza la inversión de los recursos de los vecinos en obras que mejoran la circulación, el escurrimiento del agua de lluvia y, en consecuencia, la calidad de vida en los barrios. A esto se suma la continuidad de obras de entubamiento pluvial en barrio Tiro, donde ya han llegado los caños que permitirán iniciar la obra hidráulica.

Tres frentes de obra con personal municipal

En Perón y Lima se realiza la construcción de nuevos cordones cuneta sobre ambas márgenes de la calzada, completando un tramo clave de conexión barrial. Las tareas incluyen el movimiento de suelo, la compactación de la base, el encofrado y el hormigonado de los cordones, trabajos que se desarrollan con equipamiento municipal y bajo supervisión técnica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

En el barrio Medalla Milagrosa, en el sector de Noailles y calles aledañas, avanza otro frente de cordón cuneta que se suma a las intervenciones ya realizadas detrás del Club Defensores. Esta obra permitirá ordenar los escurrimientos pluviales, consolidar calzadas que hasta ahora eran de tierra y mejorar las condiciones de accesibilidad para los vecinos, especialmente en días de lluvia.

Obras en Cantón de Valais y Urquiza

El tercer frente se despliega en la intersección de Cantón de Valais y Urquiza, donde ya se pueden observar los nuevos cordones ejecutados y el trabajo de maquinarias para nivelar el suelo. Esta intervención se enmarca en el objetivo de consolidar la trama vial de una zona que ha tenido un importante crecimiento urbano en los últimos años, mejorando la seguridad vial y la conectividad con otras arterias de la ciudad.

Desde el Municipio se destacó que las obras de cordón cuneta son la base para futuras intervenciones de pavimentación o mejorado, pero que además tienen un impacto inmediato en la organización del espacio público, la protección de veredas y la conducción del agua de lluvia.

Calles

Asimismo, sigue el trabajo de enripiado, perfilado y repaso de calles en todos los barrios de la Ciudad. Además, próximamente se iniciará el asfaltado de Alberdi, como parte del Plan de Pavimentación Municipal.

Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Colón remarcaron que todas estas intervenciones se realizan con personal propio, equipamiento municipal y recursos surgidos del aporte de los contribuyentes, en línea con el plan de obras que en los últimos años permitió ejecutar cordones cuneta, mejorados y pavimento en numerosos barrios de la ciudad.