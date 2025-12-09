Deportes

Liga Argentina: Central Entrerriano perdió lejos de Gualeguaychú

09 de Diciembre de 2025 - 14:57

Central Entrerriano perdió con Centenario de Venado Tuerto, por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet.

Central Entrerriano de Gualeguaychú perdió por 90 a 74 en su visita a Centenario de Venado Tuerto, en un encuentro correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

En un encuentro que se presentó muy parejo y con buen goleo desde el inicio, los dirigidos por Fernando Aguilar metieron un parcial de 11 a 3 sobre el final del tercer cuarto que les permitió romper con la paridad.

En el reinicio del juego, la tónica se mantuvo y el equipo dueño de casa continuó estirando ventajas hasta sacarle 20 puntos de ventaja a los entrerrianos.

Sobre el final, Central Entrerriano mostró una reacción, pero Matías Aristu y su efectividad de tres puntos cortaron la ilusión de la visita para que el local se quede con una nueva victoria en su cancha, dónde continúa invicta.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos