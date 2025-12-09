Súper Rugby Américas: citaron a nueve paranaenses a Capibaras XV

Franco Benítez, del Club Tilcara, es uno de los nueve paranaenses convocados por Capibaras.

Capibaras XV se prepara para debutar en el Súper Rugby Américas 2026 y pensó en nueve jugadores paranaenses para que formen parte de su plan de Desarrollo de Alto Rendimiento. El entrenador Nicolás Galatro convocó a nueve jugadores paranaenses para el estreno de la franquicia del litoral en la competencia internacional.

Se trata de Franco Benítez, Lautaro Cipriani y Tomás Sigura del Club Tilcara; Basilio Cañas, Diego Correa, Bruno Heit, Franco Rosseto y Felipe Villagrán del Club Atlético Estudiantes; y Franco Marizza del Paraná Rowing Club. Todos ellos fueron citados para formar parte del plan, con el objetivo de observar jugadores para futuras convocatorias.

Vale recordar que Capibaras XV tendrá su debut en el Súper Rugby Américas el sábado 21 de febrero, cuando recibirá en Rosario al campeón vigente, Peñarol de Montevideo. Además jugará en Paraná el sábado 23 de mayo, ante Selknam de Chile, consigna Uno.

Maximiliano Bustos será parte del cuerpo técnico

El expilar derecho Maximliano Chinchu Bustos completará el trío de entrenadores que lidera Nicolás Galatro y que cuenta a Nicolás Vergallo a cargo de los backs. El jugador surgido en Universitario de Santa Fe viene de dirigir a Cobras XV en el Súper Rugby Américas y al seleccionado de Brasil.