Tras los allanamientos, la Liga Profesional de Fútbol y distintos clubes emitieron comunicados

Luego de 33 allanamientos ordenados por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, la Liga Profesional de Fútbol y distintos clubes emitieron comunicados en redes sociales sobre los allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas. Mientras se investigan presuntas irregularidades en operaciones económicas realizadas a través de diferentes entidades deportivas, Racing y San Lorenzo de Almagro, junto a otras instituciones, se pusieron a disposición de la justicia.

Racing fue uno de los clubes involucrados en estas pesquisas, junto a Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Banfield, entre otros, y se expidió con un mensaje oficial en sus redes sociales. La Academia afirmó que el “acuerdo comercial” con la empresa investigada “se alcanzó en 2023 y, hasta donde esta Comisión tiene conocimiento, solamente ha sido un contrato de publicidad y sponsoreo“. Vale destacar que la entidad de Avellaneda tuvo elecciones a fin de 2024, en las que fue electo Diego Milito, quien derrotó al oficialismo en esos comicios.

“La empresa Sur Finanzas aún mantiene una deuda con Racing que, desde el inicio de nuestra gestión, hemos estado trabajando para que pueda ser subsanada lo más pronto posible. Además, queremos informar que el contrato con Sur Finanzas tiene como fecha de finalización el 31 de diciembre del 2025″, manifestó uno de los finalistas del Torneo Clausura, que además se puso a disposición de la Justicia.

Otra de las instalaciones inspeccionadas correspondió a Excursionistas. Los Villeros manifestaron que “el único vínculo existente” con Sur Finanzas ocurrió en el marco de un “acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales”.

A continuación, el elenco del Bajo Belgrano aclaró que no hay “ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa” con esa empresa y todo se limitó a la “exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente”. Y concluyó: “Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes”.

En la misma sintonía, Los Andes también emitió una misiva en torno a uno de sus 40 sponsors actuales: “Desde el momento de la firma del convenio, la relación con Sur Finanzas se limitó exclusivamente al patrocinio: su marca fue exhibida conforme a lo pactado contractualmente. En ningún caso existió vínculo societario, administrativo o financiero alguno entre el Club y dicha empresa”.

El Milrayitas adujo un “incumplimiento” de la firma en la “obligación de pago comprometida”. Frente a esto, tomó la decisión de intimarla “para que regularice la situación en el marco del convenio” y “ha facultado a su Departamento Legal para iniciar las acciones judiciales correspondientes” ante la persistencia del incumplimiento.

Por otro lado, Temperley también acusó recibo de la orden de allanamiento. El Gasolero expresó que “cuenta con sus cuentas ordenadas, memorias y balances aprobados, y todas las presentaciones requeridas ante Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, tal como corresponde a una asociación civil”. Y sentenció: “Queremos transmitir tranquilidad a nuestras socias y socios: en Temperley la transparencia es un valor central y así lo demostramos cada día”.

En tanto, la Liga Profesional fue la última en sumarse vía redes sociales con un comunicado al respecto. “Funcionarios judiciales acudieron este jueves a la sede de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en busca de documentación vinculada a la investigación sobre la empresa Sur Finanzas", informó la propia organización.

La LPF aclaró que Sur Finanzas mantiene únicamente un contrato comercial como sponsor de sus competencias, limitándose su participación a acciones publicitarias establecidas en un convenio firmado previamente. La entidad aseguró que colaboró plenamente con las autoridades y reiteró su disposición para entregar cualquier documentación adicional que requiera la justicia.

Estos nuevos procedimientos fueron a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y tomó intervención la Policía Federal y agentes de la DGI. Se buscó documentación relacionada a movimientos financieros, contratos de sponsoreo y préstamos relacionados con Sur Finanzas, así como con instituciones deportivas y dirigentes del fútbol argentino, consigna Infobae.