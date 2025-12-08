Un falso secuestro movilizó un amplio operativo policial en Diamante: un hombre fue imputado

Un hombre de 36 años, oriundo de Crespo, quedó imputado por el delito de falsa denuncia luego de haber fingido estar secuestrado en una estación de servicios ubicada sobre la Ruta Provincial 11, en jurisdicción de Colonia Ensayo, generando un importante despliegue policial en la zona de Diamante.

El episodio ocurrió el domingo por la tarde, cuando el conductor de una pick-up Toyota Hilux cargó combustible y, al momento de pagar, le dijo a la empleada que estaba secuestrado y que evitara mirar hacia la camioneta. La trabajadora, alarmada por la situación, avisó de inmediato a la Policía, que ordenó interceptar el vehículo en todas las dependencias de la zona.

Por directivas del Ministerio Público Fiscal, la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal inició el relevamiento de cámaras de seguridad para obtener datos del rodado y sus ocupantes. En paralelo, se establecieron retenes en distintos puntos de la ruta y accesos rurales.

Finalmente, el vehículo fue localizado en una propiedad del paraje ribereño conocido como La Virgen. Al entrevistarse con el propietario de la pick-up, los agentes policiales se encontraron con una insólita confesión: todo había sido una broma.

La Fiscalía de Diamante dispuso el traslado del hombre a la Jefatura Departamental, donde fue notificado del inicio de un proceso penal por falsa denuncia y se le realizaron las diligencias de rigor. Quedó en libertad, sujeto a la continuidad de la causa.