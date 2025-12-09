Dictaron prisión preventiva domiciliaria para el imputado por la tragedia de la ruta 32

El conductor de la camioneta que atropelló y mató a Juan Müller y Sasha Grandoli el domingo a la noche permanecerá en prisión domiciliaria en Paraná. Fue asistido por los abogados Patricio Cozzi y Miguel Cullen.

El conductor de la camioneta que protagonizó la tragedia vial ocurrida este domingo en ruta 32 donde murieron dos jóvenes de Crespo que se conducían en moto quedó imputado y permanecerá en prisión preventiva en modalidad domiciliaria mientras continúa la investigación penal del hecho.

Agustín Bikkesbakker, de 42 años, es de Roque Sáenz Peña, Chaco, pero estará preso en un domicilio de Paraná por lo menos por 21 días, según resolvió este martes por la mañana el juez Elvio Garzón en una audiencia en Tribunales, confirmó Ahora.com.

El hombre iba a bordo de la camioneta Volkswagen Amarok que chocó la moto donde iban Juan Müller, de 18 años, y Sasha Grandoli, de 19, en la ruta 32 entre Seguí y Viale durante la noche de este domingo. El hombre de 42 años se dirigía por la ruta en dirección a Crespo, en el mismo sentido que las víctimas. Los jóvenes oriundos de Crespo murieron en el acto.

Bikkesbakker, asistido por los abogados defensores Patricio Cozzi y Miguel Cullen, se abstuvo de declarar ante el juez este martes en los Tribunales paranaenses y fue imputado por homicidio imprudente (culposo).

En la audiencia se aclaró que la figura penal es preliminar, mientras se esperan los resultados de los peritajes toxicológicos y accidentológicos de la tragedia. El conductor chaqueño había quedado detenido inmediatamente después del siniestro fatal. Inicialmente se había dispuesto la extracción de sangre y orina, muestras que fueron enviadas a laboratorio para el análisis.

Además, se debe determinar aún si la moto en la que iban Juan y Sasha circulaba con luces y si podría haber sido vista por el conductor de la camioneta. En el momento del accidente las condiciones meteorológicas eran pésimas, con abundante lluvia y escasa visibilidad.

El choque se produjo cerca de las 21 del domingo a la altura del kilómetro 24,5 de la ruta 32. De acuerdo a algunos testimonios, se supo que una de las líneas investigativas buscará constatar si existió un intento de sobrepaso que podría haber derivado en el choque del conductor chaqueño a los jóvenes crespenses.

El choque fatal

A la altura del kilómetro 24,5 se produjo el impacto que derivó en el fallecimiento de Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19, cuyos decesos se produjeron en el lugar. Al momento del choque, no había testigos y, según se informó, se trata de una zona con nula iluminación.