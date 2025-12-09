La industria volvió a caer en octubre y quedó 5% por debajo del pico de la era Milei

La industria cayó por segundo mes consecutivo en octubre, mes marcado por una fuerte incertidumbre respecto del resultado electoral y su posterior impacto en la economía. De este modo, la producción del sector tocó su nivel más bajo desde marzo.

El INDEC informó este martes que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,8% mensual en el décimo mes del año. Por lo tanto, la serie desestacionalizada tocó un piso de siete meses, y quedó un 5% por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, allá por noviembre del año pasado.

Dentro de las divisiones con mayor peso en el IPI, las más afectadas respecto de septiembre fueron textiles e indumentaria (-2%) y madera (-1,2%). En cuanto a la primera, fuentes consultadas indicaron que la menor demanda local y el ingreso de productos importados afectaron el nivel de actividad en el mes bajo análisis.

Asimismo, en comparación con noviembre de 2024, resaltaron las bajas en textiles e indumentaria (más de 20%), vehículos (-13,3%), maquinaria y equipo (-11,4%), productos de metal (-11,3%) y productos de caucho y plástico (-10%). Según el reporte del INDEC, el boom de importaciones también afectó a la industria automotriz.

La producción de metales también fue golpeada por la apertura comercial, así como de la menor demanda del sector automotriz y del sector de limpieza y productos personales, entre otros segmentos. Por su parte, la fabricación de plásticos se vio disminuida por la menor demanda del rubro de alimentos y bebidas, principalmente.