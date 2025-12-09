Liga Femenina de Básquet: la entrerriana Nicole Tapari se destacó como goleadora en Obras

La entrerriana Nicole Tapari se destacó en la victoria de Obras Basket sobre Ferro Carril Oeste en el cierre del cuadrangular Sur B de la Liga Femenina de Básquetbol. En esta oportunidad, la oriunda de Gualeguaychú aportó 14 puntos y tres robos para las Rockeras, que se impusieron por 82 a 66.

Tapari, integrante de distintos seleccionados argentinos juveniles, fue la máxima goleadora de las Tacheras, que también contaron con el aporte de Sofía Novoa (12 unidades) y Candela Foresto (nueve). Asimismo, Candela Gentinetta (ocho y 16 rebotes) y Agostina Burani (seis y 11) fueron determinantes en el juego interno.

En cuanto al trámite del partido, el Verdolaga empezó al frente gracias a las conversiones de Lucila Sampietro (ocho tantos en la primera mitad). No obstante, las dueñas de casa dieron vuelta el marcador antes del descanso (49-34), por medio de la eficacia en los contragolpes (52% en dobles).

Cabe destacar que en el primer turno, Unión Florida se midió con Independiente de Neuquén. Las dirigidas por Nicolás Grosso sacaron una diferencia de doble dígito desde el perímetro, debido a la buena producción en los rebotes (24-16) y la buena rotación de pelota (11 pases gol). De esta manera, concretaron un parcial de 45 a 30 en el primer tiempo.

En la segunda parte, las de Vicente López mantuvieron la ventaja de doble dígito, por medio de las acciones de Mía Dellepiane (19 unidades (5-7 en triples) y tres tableros) y Ana Britez (16 y 11). De esta manera, se quedaron con la victoria por 81 a 62.

Fuente y foto: Prensa Obras