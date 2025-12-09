La AFA postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) postergó para este miércoles el sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026, un evento que debía realizarse este martes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. La decisión se conoció horas antes del evento, que no contará con transmisión oficial, pero sí con una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo.

Fuentes de la AFA señalaron que el aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Claudio Tapia, sin embargo, la reprogramación coincidió con una jornada convulsionada: durante la mañana, la Policía Federal realizó allanamientos en el predio de Ezeiza y en las sedes de distintos clubes, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la empresa Sur Finanzas y el contexto judicial terminó por alterar la organización prevista.

El sorteo se llevará a cabo este miércoles a las 11.30 y compartirá espacio con la definición del cuadro de la Copa Argentina 2026, en un evento unificado. Al igual que se había estipulado originalmente, no será televisado y la información oficial se difundirá una vez finalizado, con la publicación del fixture y los cruces correspondientes, consigna NA.

La decisión se enmarca en un escenario institucional complejo para el fútbol argentino, atravesado por investigaciones judiciales que involucran a la AFA y a varios clubes. Con este panorama, la organización de las competencias deberá esperar un poco más para quedar formalmente definida, mientras Racing y Estudiantes de La Plata se preparan para disputar la final del Torneo Clausura.