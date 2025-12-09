Institutos superiores: “¿Es el cierre de carreras la solución que brinda la política educativa provincial?”

El interrogante es parte de una extensa carta abierta que lleva la firma de rectores de los siete institutos de educación pública de Nivel Superior de Concordia, que cuestionan lo que recibieron como notificación respecto a que los estudiantes preinscriptos a las carreras de plantas temporarias no tienen asegurada la posibilidad de iniciar el cursado.

“Esta decisión afecta a casi 10 carreras de formación docente y otras de formación técnico – profesional, las que se encuentran en riesgo de cierre definitivo en nuestra ciudad”, advirtieron como ya se había advertido la semana pasada desde el Profesorado de Ciencias Sociales de Concordia.

Marcaron que, ante el planteo de los Institutos, las autoridades del CGE argumentaron “que muchas de estas carreras producen docentes por demás (superávit) y mientras que en otras carreras hay faltantes de egresados (déficit)”, dijeron y ampliaron: “¿pueden nuestras autoridades educativas provinciales etiquetar a nuestros estudiantes y egresados como “sobrantes”? ¿No son acaso personas con trayectorias, sueños y proyectos de vida?”.

Más adelante, los rectores con la adhesión de la seccional Concordia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) sugieren cuál debiera ser el camino: “La ampliación y diversificación de carreras en todo el territorio de la provincia, el enriquecimiento de las existentes o su transformación orientada a la formación docente en servicio, actualizaciones, investigación y otras tareas de extensión a la comunidad”.

(Fuente: El Entre Ríos)