Institutos de educación superior: alerta por posibles cierres de carreras en toda la provincia

Concordia, Maciá, Chajarí, Hasenkamp, Rosario del Tala, Mansilla, Santa Elena, Victoria, La Paz, María Grande, entre otras, son las localidades y zonas afectadas por posibles cierres de trayectorias de formación terciaria y superior en la provincia de Entre Ríos.

Docentes, estudiantes y comunidades de toda la provincia se encuentran expectantes ante los posibles cierres de carreras de formación técnica y/o docente. Por eso, desde la semana pasada se vienen realizando distintas acciones de reclamo a las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) que van desde clases públicas hasta asambleas. Tales acciones continuarán esta semana.

En Victoria, se convoca a una asamblea abierta en la Escuela Municipal de Música, a las 19.

En Hasenkamp, habrá otra asamblea abierta este martes, a las 18, frente al Instituto Presbítero Orlando Bottegal.

En Concordia, habrá una marcha este miércoles. La concentración será a las 18.30, frente al Instituto Técnico Superior.

En María Grande habrá una asamblea abierta este martes a las 19, en la explanada del Instituto "República de Entre Ríos".

En Santa Elena hay una convocatoria para este miércoles a las 19 en la Plaza Centenario.