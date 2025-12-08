A casi 70 años de su estreno, El Zorro sigue facturando millones

El Zorro, el de Guy Williams, sigue facturando millones de dólares. En un año flojo en materia de rating y publicidad, el héroe enmascarado dibujó una sonrisa en Adrián Suar y todo El Trece.

Según informó Marina Calabró en Lape Club Social Informativo, El Zorro logró ganar 108 millones de pesos por día en publicidad. Por otra parte, al ser transmitido de lunes a viernes, el canal recibe una ganancia anual de 17.391.069 dólares (casi 17 millones 400 mil) en 2025.

Es decir que no solo consiguió muy buenos resultados de rating (en más de una oportunidad ganó su franja y nunca bajó del segundo lugar) sino que trajo un alivio a las cuentas de Canal 13. Nada mal para una serie que fue estrenada hace casi 70 años.

Fuente: Noticias Argentinas.