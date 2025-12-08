El actor Ivo Cutzarida decidió hacer un cambio en su vida a los 63 años y se lanzó a estudiar una carrera universitaria.

El actor ya completó el primer año de Psicología, una apuesta que tomó por sorpresa tanto a colegas como a quienes lo siguieron durante décadas en la televisión.

Con orgullo y emoción, fue él mismo quien comunicó la noticia en sus redes sociales. “Terminé el Primer año de Psicología”, escribió junto a una foto de sus calificaciones, dejando ver entusiasmo genuino. En el mismo mensaje, celebró su propio camino: “Feliz de seguir estudiando, creciendo y aprendiendo. Nunca es tarde. A ponerle garra siempre”. Momentos después, no tardaron en llegar miles de reacciones y comentarios alentando su avance.

El inesperado giro en la vida de Ivo Cutzarida “Vamos que se puede, a no aflojar”, alentó en otro tramo de su publicación, instalándose como ejemplo de reinvención.

El actor también describió el abanico de herramientas que hoy integran su formación: coach emocional, counselor y, en camino firme, futuro psicólogo. Una trayectoria que combina su experiencia previa con un proyecto profundamente ligado al acompañamiento y la contención.

Entre las diez materias que aprobó en este primer año académico, mencionó algunas de las más exigentes: Neurociencias I, Perfiles y competencias del psicólogo y del psicopedagogo y Psicología de la interacción social y los pequeños grupos. Sus buenas notas -que mostró con orgullo- despertaron todavía más admiración entre sus seguidores.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “¡Qué groso Ivo! Felicidades”, “Claro que se puede”, “Muy bien, mis respetos”, “Qué genio, éxitos”, “Además de mi galán de los 90, es súper inteligente”, fueron apenas algunos de los cientos de mensajes que celebraron su constancia y su valentía para encarar una nueva etapa.

Para quienes lo recuerdan como protagonista de novelas y figura habitual de la farándula, este presente puede sorprender. Sin embargo, su vínculo con el trabajo social no es nuevo. Hace casi una década comenzó a involucrarse en temas de inseguridad y problemáticas comunitarias, lo que lo llevó a transitar debates públicos, paneles y distintas acciones solidarias.

En 2021 logró otro hito personal: “Finalmente me recibí de Counselor después de cuatro años de estudio. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender y transformarse”, contó en aquel momento. Su acercamiento al mundo de la ayuda comenzó incluso antes, con visitas a cárceles y centros donde trabajó en contención emocional. “A partir de ahí me dije que iba a estudiar esto y la verdad es que me enganché”, recordó en varias entrevistas.

Fuente: Noticias Argentinas.