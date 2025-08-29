Primera Nacional: Patronato, entre el regreso de Pereyra y la posible baja de Moreno

Valentín Pereyra cumplió la suspensión por cinco amarillas y está para volver a la titularidad.

En la antesala del partido del domingo a las 16 con Atlanta (47 puntos) por la 29ª fecha de la Primera Nacional, el director técnico de Patronato (42) debe resolver algunas dudas en la formación titular. Es que si bien sabe que volverá a contar con Valentín Pereyra –cumplió su suspensión por cinco amonestaciones–, Gabriel Gómez tendrá que definir quién ocupará el lateral izquierdo.

Es que en la última actuación, el Santo no pudo contar con Emanuel Moreno por una sobrecarga muscular que lo marginó de la convocatoria ante Colegiales (0-0) y durante esta semana entrenó de manera diferenciada. En caso de no llegar, Gonzalo Asís podría continuar en el 11; el otro candidato es Ian Escobar.

Cabe destacar que en Munro, Gómez apostó por una formación con Asís como lateral derecho y Fernando Moreyra en el izquierdo, mientras que Maximiliano Rueda y Matías Pardo se ubicaron por esos sectores en el mediocampo. La otra novedad estaría en ataque con el posible regreso de Julián Marcioni, quien ingresó en el complemento ante Cole.

En consecuencia, la probable formación del Santo sería con: Alan Sosa; Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Moreyra y Moreno, Escobar o Asís; Pereyra, Santiago Gallucci Otero y Juan Pablo Barinaga; Marcioni o Pardo, Federico Castro y Alan Bonansea.