Por qué el acuerdo con Estados Unidos perjudica de manera directa a la industria avícola entrerriana

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno, en el momento de la firma del acuerdo comercial y de inversiones entre Estados Unidos y la Argentina, en Washington.

Para el mercado avícola, el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina es un simple acuerdo sanitario para que los productores avícolas de Estados Unidos puedan acceder a nuestro mercado con plazos, condiciones y concesiones difíciles de justificar.

1) No es recíproco. Es decir, los productos avícolas argentinos no tendrán mercado adicional (ni mejores condiciones) en Estados Unidos.

2) SENASA debe aceptar los estándares norteamericanos que en materia de control avícola son muy bajos. Por ejemplo, Estados Unidos no puede exportar esos productos a la Unión Europea ni a China.

3) Al ser, en materia avícola, un simple acuerdo sanitario y no de libre comercio, no debe pasar necesariamente por el Congreso argentino y por tanto es estrictamente operativo de organismos públicos.

Esto va a generar un impacto directo en los productores entrerrianos por una cuestión del consumo de la pieza de pollo en cada país.

El mercado de Estados Unidos consume del pollo -principalmente- alas y pechugas. Y eso hace que en su mercado interno estos cortes tengan un mayor precio. Pero, la pata muslo es un producto de “segunda” en ese mercado y se exporta a un precio muy inferior.

Hoy, los productores de Estados Unidos exportan la pata muslo a 800 dólares por tonelada y el costo para el productor argentino es de 1300 dólares por tonelada. No es muy difícil imaginar qué va a ocurrir: la pata muslo de Estados Unidos, que para ellos es un producto secundario, va a inundar las góndolas argentinas. Además del pollo de Brasil que ya estamos importando, comenzaremos a importar pollo de Estados Unidos en volúmenes que van a afectar la industria entrerriana y el trabajo local.

Antes de opinar livianamente de los temas, el gobierno provincial debería generar una ronda de consultas con los productores entrerrianos y preguntarles a ellos qué opinan de este acuerdo.

(*) Guillermo Michel es diputado nacional.