Wanda Nara pagó una cifra millonaria por multas de tránsito

Las deudas de la mediática Wanda Nara vuelven a ser tema de conversación al trascender que habría saldado sus cuentas con CABA y la Provincia de Buenos Aires.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a mediados de enero, se filtró que la conductora acumulaba más de 90 infracciones de tránsito, que sumaban un total de 16 millones de pesos en multas.

En detalle, se trataba de unas 52 multas en CABA y unas 40 en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, días atrás Wanda enfrentó la polémica y desmintió tener deudas a su nombre, sosteniendo que eran porque “vendió un auto”.

“No tengo multas. Vendí uno de mis autos y aún no tuve tiempo de hacer la transferencia. De mi lado no son las multas", expresó el pasado 19 de enero.

Además, no perdió la oportunidad de recordarle a su público que posee muchos vehículos a su nombre: "Igual tengo 20 vehículos entre Italia y Argentina, voy a chequearlo con el contador. Es muy difícil saber de cuál de todos es la multa que me adjudican”.

En las últimas horas, el periodista Santiago Sposato mostró unas capturas de pantalla del sistema nacional de Seguridad Vial, donde se puede ver que la empresaria saldó su deuda.

“Pido un fuerte aplauso para WN que pagó los 16 millones de multas de tránsito en CABA y Provincia de Buenos Aires”, reveló el periodista.

Fuente: Noticias Argentinas.