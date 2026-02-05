Tres detenidos en Paraná tras engañar a una mujer para que entregue $800.000 y monedas extranjeras

Un grave hecho de estafa bajo la modalidad de secuestro virtual generó conmoción en el barrio Los Arenales, en la zona oeste de la ciudad de Paraná. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer de 86 años que fue engañada mediante un llamado telefónico extorsivo, lo que derivó en un importante despliegue policial y en la detención de tres personas oriundas de la provincia de Buenos Aires.

El episodio ocurrió el 3 de febrero, cuando la adulta mayor recibió una comunicación telefónica que la colocó en una situación de extrema vulnerabilidad emocional. Según explicó la Policía, el llamado fue realizado por una persona que simuló ser un familiar directo de la víctima.

“Este martes, en horas de la siesta, aproximadamente a las 15:30, una vecina de calle Nogoyá manifestó haber recibido un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su hija, exigiéndole dinero y advirtiéndole que, de no entregarlo, la joven sería asesinada”, relató esta tarde a Canal Once el comisario Marcelo Hoffman, subjefe de la División Delitos Económicos.

Ante la amenaza, y bajo un fuerte estado de angustia, la mujer accedió a las exigencias de los estafadores y entregó una importante suma de dinero en efectivo y divisas extranjeras.

Además, el funcionario policial explicó que la víctima, en un estado de extrema vulnerabilidad emocional, accedió a entregar dinero y divisas. “Sale hacia afuera de la vivienda y deja una suma de $800.000 pesos, $900 dólares y 875 euros”, detalló el comisario.

A partir de la denuncia, se activó un operativo coordinado entre la División Delitos Económicos, División 911, el área de Video Vigilancia y Comisaría 14ª, lo que permitió identificar un vehículo sospechoso y avanzar rápidamente en la investigación.

Detenciones

Este jueves por la noche, como resultado de los procedimientos, se realizaron tres detenciones en el barrio Los Arenales, donde fueron aprehendidos tres hombres de 19, 24 y 32 años, todos domiciliados en Escobar, provincia de Buenos Aires, supo ANÁLISIS. Durante el operativo, también se llevó adelante la requisa de un automóvil Volkswagen Suran, en el cual se movilizaban los sospechosos.

En el marco del procedimiento, la Policía secuestró teléfonos celulares, prendas de vestir y dinero en efectivo, elementos que serán peritados para establecer su vinculación directa con el hecho denunciado y determinar si los detenidos están relacionados con otros delitos similares.

La causa quedó en manos de la fiscal Sofía Patat, de la Unidad Fiscal Especializada, quien dispuso las detenciones y las medidas judiciales correspondientes, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho.