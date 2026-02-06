Fiesta Nacional del Mate: el detalle de las actividades de la 35° edición

En la Plaza de las Colectividades está montado el escenario de la Fiesta Nacional del Mate.

Hoy, el primer día de la Fiesta Nacional del Mate organizada por la Municipalidad, con el apoyo de instituciones y empresas, tendrá también la participación de la danza y la música de los ganadores del certamen Premate, con grupos de Paraná y distintas ciudades entrerrianas. A las 19 será el espectáculo de Coti.

Está todo listo para que los paranaenses y quienes visiten la capital provincial desde distintas ciudades y provincias de Argentina celebren durante dos días el acontecimiento cultural más importante de la provincia: la 35º Fiesta Nacional del Mate. Se espera la presencia de miles de personas para vivir los espectáculos musicales, además de las propuestas recreativas que incluyen la feria Mateando, Matecito, Parientes del Mar, el Concurso de Cebadores, ArteMate y el patio gastronómico a cargo de los clubes.

Los Nocheros pondrán el broche de oro a la primera jornada este viernes por la noche, mientras que Lali lo hará el sábado por la noche. Previamente a Los Nocheros, animarán el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez Raly Barrionuevo, Coti, Gran Ensamble Paraná y los ganadores del Premate.

Este año nuevamente el público podrá disfrutar la experiencia cercana a los artistas con el sector preferencial que cuenta con sector gastronómico y baños.

A continuación, el orden de presentación de los espectáculos del viernes:

Premate La Fortinera

Premate Baile: Jenifer Frickel y Matías Retamar

Premate: Joel Palavecino

Premate Benbe

Coti

Premate: Paula Insaurralde y Cristian Álvarez

Raly Barrionuevo

Premate: Yunta Mambo

Gran Ensamble Paraná

Los Nocheros

Más actividades para disfrutar

Las propuestas para todas las edades animarán la jornada en la Costanera Baja y el Puerto Nuevo. El Concurso de Cebadores, Mateando, escenario Parientes del Mar, Matecito y ArteMate serán otros atractivos para disfrutar. Detalles:

Feria Mateando (Sal Mayo)

Escenario Pariente del Mar (inmediaciones Sala Mayo)

Matecito (calle Alfonsín y Ascúa)

ArteMate (Casa de la Costa)

Concurso de Cebadores (Predio Fiesta)

Patio Gastronómico a cargo de clubes

El sábado

Mañana será el segundo día de la Fiesta Nacional del Mate. Este año el gran cierre será de Lali, con los espectáculos previos de Los Caballeros de la Quema, Gauchito Club, Rombai y ganadores Premate que pondrá música y color al escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez.

El orden de shows del sábado:

Premate: Estudio Mariana Retamar

Premate: Maniquí

Premate: La Tercera Fase del Plan

Gauchito Club

Rombai

Caballeros

Premate: Pont a bailar

Lali

Más actividades en la segunda jornada

Feria Mateando (Sala Mayo)

Escenario Pariente del Mar (inmediaciones Sala Mayo)

Matecito (calle Alfonsín y Ascúa)

ArteMate (Casa de la Costa)

Concurso de Cebadores (Predio Fiesta)

Patio Gastronómico a cargo de clubes