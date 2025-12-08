Sala Mayo será sede del Parlamento del Paraná con presentaciones de libros y debates

El Instituto de Estudios Avanzados del Litoral realizará este jueves 11 de diciembre, de 16:30 a 21, una nueva edición del Parlamento del Paraná - Corredor Santa Fe-Paraná, un espacio de intercambio destinado a analizar los desafíos y oportunidades del territorio que comparten ambas capitales provinciales. La jornada tendrá lugar en Sala Mayo, en el Puerto Nuevo de Paraná, y contará con actividades vinculadas al trabajo editorial de Eduner, que incluirán la presentación de un libro, una muestra fotográfica, un conversatorio y un stand con materiales publicados por la editorial universitaria y la Librería Universitaria Argentina.

La primera actividad comenzará a las 16:30 con la presentación del libro "Puerto de Paraná. Imágenes e historia de sus primeros años 1903-1930", una obra de Walter Musich, José Larker, Natalia Vega y Juan Ignacio Pereira. El trabajo reúne documentos, fotografías y relatos que reconstruyen el proceso de desarrollo del puerto durante las primeras décadas del siglo XX, un período decisivo para la organización económica y urbana de la ciudad. La presentación estará acompañada por una muestra fotográfica que permitirá observar parte del material recopilado por los autores, quienes investigaron archivos públicos y privados y realizaron un trabajo de selección que permitirá dimensionar la transformación del paisaje portuario en sus primeras etapas.

A las 17:30 se desarrollará un conversatorio dedicado a la colección País del Sauce, una línea editorial orientada a recuperar textos vinculados a la historia y la geografía en la región. En ese marco se presentará La expedición del Falcón, de E. F. Knight, con la participación de Ernesto Inouye, persona a cargo de introducir la obra y contextualizarla.

Durante toda la jornada funcionará un stand donde Eduner y la Librería Universitaria Argentina ofrecerán publicaciones recientes, títulos de divulgación, obras de investigación y ejemplares de las colecciones. Desde la organización explicaron que esta instancia busca facilitar el contacto entre lectores, autores y editoriales, además de promover la circulación de libros académicos y de producción regional.

La actividad será libre y gratuita.