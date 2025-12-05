Maciá: hay incertidumbre por la continuidad de la oferta académica del Instituto Superior de Formación Docente

El plantel docente y toda la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) "Salvador Maciá" y su Extensión Áulica Mansilla, expresó preocupación por la continuidad de la oferta académica. Desde sus redes sociales, la institución refirió a “decisiones que podrían afectar no sólo la estructura institucional, sino también las trayectorias formativas de tantos estudiantes que depositan en este Instituto su proyecto de vida”.

Parece una paradoja. La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, que acaba de jurar para un nuevo mandato en la Cámara de Diputados de la Nación, es de la zona rural de Maciá. En efecto, en las últimas elecciones emitió su voto en la Escuela Primaria N°62 "Doctor Delio Panizza" de la localidad. Incluso en su pueblo los docentes y estudiantes no saben si podrán continuar estudiando y trabajando.

“El gobierno de nuestra provincia informa que habilita sólo una cohorte más para el año 2026 de la carrera Profesorado de Educación Primaria, que nace con el Instituto y que lleva más de 30 años formando docentes. Con esta determinación deja a la comunidad en un estado de incertidumbre en relación a la continuidad de la carrera en los años siguientes. Presentan como argumento un ‘análisis cuantitativo de datos sobre déficit y superávit de docentes por departamento’ sin contemplar las múltiples dimensiones pedagógicas, territoriales y sociales que atraviesan la función docente”, publicaron desde la entidad en sus redes sociales.

Lo que ocurre con el instituto de formación terciaria en Maciá, es común a toda la provincia. Son momentos azarosos para docentes, personal no docente y estudiantes, tanto por la incertidumbre en la continuidad laboral como las posibilidades de formación profesional.

“El ISFD es, en primer lugar, un espacio de formación de docentes no sólo para nuestra ciudad sino para todo el departamento e incluso la provincia. En segundo lugar representa la posibilidad de una carrera terciaria para muchos jóvenes de nuestra zona, que de otra forma no podrían acceder a la educación superior. En tercer lugar, atenta contra múltiples puestos de trabajo de docentes que hoy se encuentran en ejercicio y ante esta noticia temen su continuidad. Las y los docentes del Instituto repudiamos la decisión unilateral tomada por los agentes de turno, exigimos que nuestras voces sean escuchadas y nos declaramos en estado de asamblea permanente”, advirtieron.

“Importancia estratégica de estos espacios en localidades pequeñas”

En la misma línea que el cuerpo docente, la comunidad expresó “de manera respetuosa pero profundamente sentida, su preocupación ante las recientes disposiciones emanadas del Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Superior, respecto del futuro de los Institutos Superiores”.

“Como institución formadora, comprendemos la importancia estratégica que tienen estos espacios en localidades pequeñas como la nuestra (Maciá y Mansilla). Los Institutos Superiores no sólo garantizan el acceso a la formación docente y técnica, sino que además representan una oportunidad concreta de desarrollo personal, profesional y comunitario para quienes no cuentan con otras alternativas educativas cercanas. Su presencia sostiene el arraigo, la identidad y el crecimiento de nuestro territorio”, plantearon.

Señalaron que “las directivas recientemente comunicadas generan un escenario de incertidumbre en relación con la continuidad de la oferta académica y las posibilidades de organización institucional para el ciclo próximo. Esta situación impacta directamente en nuestro trabajo cotidiano y en la planificación responsable que procuramos garantizar año tras año”.

Subrayaron que el plantel docente manifestó “inquietud frente a decisiones que podrían afectar no sólo la estructura institucional, sino también las trayectorias formativas de tantos estudiantes que depositan en este Instituto su proyecto de vida”.

“Solicitamos que se considere el valor pedagógico, social y humano que los Institutos Superiores tienen para la comunidad, y que las resoluciones a adoptar contemplen el necesario resguardo de la educación pública en los territorios más pequeños y vulnerables. Renovamos nuestro compromiso con la formación de calidad y esperamos que se honre, con igual compromiso, el derecho a la educación en todas sus dimensiones”, cerraron.

El ISFD “Salvador Maciá” ofrecía tres trayectorias académicas: Profesorado de Educación Primaria; Profesorado en Lengua y Literatura; Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local.