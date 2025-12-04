Viviendo el futuro, la cuarta entrega de la saga autobiográfica de Fernando Samalea

El baterista presenta un nuevo volumen íntimo y desbordado, desde los 70 años de Charly García hasta hoy, entre giras, camarines y memorias del rock.

El músico Fernando Samalea suma un nuevo capítulo a su ya extensa obra autobiográfica con Viviendo el futuro, un volumen de 576 páginas publicado por Sudamericana que reconstruye, en primera persona, los últimos años de una vida signada por escenarios, giras y amistades musicales. Se trata de la cuarta parte de un relato que el baterista inició hace casi una década y que hoy se consolida como una de las crónicas más personales del rock argentino contemporáneo.

El libro, editado por Sudamericana, comienza con una escena emblemática: la celebración por los 70 años de Charly García, punto de partida desde el cual Samalea despliega una narración que recorre conciertos multitudinarios, sesiones de estudio, viajes intempestivos y rutinas en hoteles y camarines. En ese recorrido confluyen músicos de varias generaciones —de Fito Páez, Hilda Lizarazu y el Zorrito Quintiero a Bandalos Chinos, Ca7riel & Paco Amoroso— que integran una constelación afectiva y musical donde conviven la épica del escenario y la intimidad del oficio.

Con su estilo característico, una mezcla de humor, lirismo callejero y memoria minuciosa, Samalea convierte cada episodio en una bitácora vibrante. El baterista y bandoneonista repasa sesiones clandestinas, amistades improbables, rutas en moto, cafés interminables y pequeños rituales que sostienen la vida del músico en movimiento.

En el centro del libro aparece una figura recurrente: Charly García, “el emperador del universo”, como lo define el autor, motor y leyenda que funciona como eje emocional y artístico del relato.

El prólogo del escritor y dramaturgo Sandro Romero Rey enmarca la obra como un “futuro recobrado”, donde la escritura opera como un modo de fijar lo vivido sin detener el impulso creativo. Esa idea acompaña la trayectoria del propio Samalea, nacido en Buenos Aires en 1963, músico desde la infancia y partícipe de proyectos clave como Fricción, Metrópoli y La Portuaria. A lo largo de su carrera colaboró con figuras como Charly García, Gustavo Cerati, Andrés Calamaro, Illya Kuryaki & The Valderramas, Benjamin Biolay o Joaquín Sabina, entre muchos otros.

Autor de la trilogía Qué es un long play, Mientras otros duermen y Nunca es demasiado, además del libro de fotografías Memorias en cámara rápida, Samalea suma ahora un nuevo volumen que combina crónica, diario de ruta y celebración del oficio musical. Viviendo el futuro reafirma su voz: la de un protagonista que estuvo siempre cerca del corazón eléctrico del rock argentino y que, desde allí, vuelve a narrar la música mientras sucede.

Fuente: Noticias Argentinas.