Colello: “El norte de la gestión y de cada área del gobierno es mejorarle la vida a la gente”

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, habló de todos los temas de interés en la gestión, estimó que el Presupuesto 2026 se aprobará en el Senado la semana próxima, habló de los reclamos salariales, los cambios en el gabinete y la necesidad de buscar consensos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Colello sostuvo que “en general venimos pasando tiempos difíciles todos los argentinos, y en particular los entrerrianos, producto de la crisis económica por la que estamos pasando que es consecuencia de décadas y décadas de malos gobiernos y malas administraciones, pero en ese duro contexto somos un gobierno que logró estabilizar este avión que se venía a pique, tener un verdadero control de gestión, ordenar el Estado, con una salud fiscal mucho mejor que la que heredamos, estamos saldando nuestros compromisos, reactivamos el 100% de la obra pública, estamos en pleno proceso de modernización y eliminando burocracia y acercando el Estado a la gente, hemos arreglado el 30% de nuestras rutas y el 30% de los hospitales”.

“Obviamente falta, todo esto lo hicimos con muchísimo esfuerzo de todos los entrerrianos y con mucha humildad porque el dinero no sobra, pero lo poco que hay va hacia donde tiene que ir que es, básicamente, mejorarle la vida a la gente”, resumió.

Consultado por la aprobación del Presupuesto, estimó que “en las próximas semanas tiene que salir, seguramente antes de fin de año estará aprobado por el Senado”.

En cuanto a las críticas del diputado Juan José Bahillo (PJ) respecto a la imposibilidad de efectuar modificaciones y aportes al proyecto, el funcionario aseguró que “es el funcionamiento propio de la Legislatura, donde nosotros en el Senado somos minoría. Nosotros necesitamos escuchar todas las voces, porque aun los que opinan distinto seguramente tengan algo para aportar, ideas, y creo que ese espíritu está latente en este Presupuesto; incorporamos obras a pedido de montones de intendentes independientemente de nuestro signo político, pero hay una definición clara del gobernador de administrar los fondos con muchísima responsabilidad. Todas las cosas que decimos que vamos a hacer las cumplimos porque hay planificación detrás de eso, detrás de cada obra hay un Presupuesto que la respalda, hay un plan de pago que es posible. Esto de prometerle a los entrerrianos cientos de cosas que después no suceden no tiene que pasar más porque lo que termina sucediendo con eso es romper la confianza del vecino con la política”.

Como ejemplo, mencionó que “la ex ruta 26 en el Departamento Colón, por la cual transitan 20.000 autos por día, estuvo años y años en los Presupuestos que se fueron votaron y sin embargo hacía 20 años que no se ponía un solo peso en mantenimiento. Y nosotros lo arreglamos en apenas un año”. “Lo que quiero decir es que hay que terminar con hacer Presupuestos dibujados, que solo ponen en letra de ley voluntades que no tienen ningún tipo de respaldo presupuestario ni planificación. Con eso no vamos a ser permeables; ahora, estamos abiertos a proyectos, ideas, sugerencias que se quieran hacer, no sólo porque es voluntad del gobernador que es un hombre de diálogo, sino porque en el Senado somos minoría y obligatoriamente tenemos que consensuar y ponernos de acuerdo”, planteó.

De todos modos, advirtió que “en todo Presupuesto, para que sea responsable, tiene que alcanzar lo que entra para pagar lo que sale, y eso implica priorizar y despriorizar, y ese es el ejercicio que hay que hacer en el Senado y en Diputados”.

Cambios en el Gabinete

Sobre los reemplazos de Alicia Fregonese y Darío Schneider que asumirán como legisladores nacionales, adelantó: “Tengo entendido que el gobernador lo va a anunciar la semana que viene. Está terminando de tomar la decisión, ya que lo importante de los cambios, más allá de los nombres, es la conservación de los equipos, de mantener la línea de transformación que se inició tanto en el Consejo de Educación como en el Ministerio de Planificación, porque es tanto lo que hay que hacer que es una tarea de equipo. Independientemente del nombre que el gobernador elija para conducir esas dos áreas, que son de mucha importancia para el gobernador, es garantizar y mantener la línea de trabajo”.

“El gobernador se está tomando el tiempo prudente para decidirlo habida cuenta de que son dos áreas de mucha importancia; estamos hablando de la educación de nuestros chicos y de quién lleva a cargo las obras de transformación que Entre Ríos necesita para traer inversiones. Por eso reactivamos el 100% de la obra pública y logramos a través del gobierno nacional acceder a más de 350 millones de dólares que irán direccionados a esas obras que le dan los cimientos al desarrollo de la provincia”, definió.

Agregó que “el único requisito que el gobernador exige a la hora de elegir su equipo de gestión es que sean personas idóneas y honestas, nada tiene que ver con la pertenencia partidaria. Lo primero que tenemos que ver es si la persona a elegir está a la altura de los desafíos que plantea el gobernador en cada área y para eso tenemos reuniones permanentes de seguimiento donde vamos midiendo a cada funcionario si realmente se acerca y va cumpliendo con los objetivos. Por eso a fin de año evaluamos cambios en el Gabinete; a esto hay que quitarle dramatismo, esto es como un equipo de fútbol, hay momentos donde se necesitan cambios, renovar aire y buscar nuevos perfiles, y eso es un permanente análisis en base a cómo vienen laburando y cómo se acercan a los objetivos planteados, que en definitiva el norte de cada área es mejorarle la vida a la gente”.

En este marco, no descartó otros posibles cambios en el Gabinete: “El gobernador a principio de año plantea objetivos, se planifican, se hace un Presupuesto, y a fin de año se hace un análisis para entender quiénes son los funcionarios que lograron esos objetivos y quiénes no, y en función de eso, si tiene que hacer un cambio lo va a hacer. Porque acá los que terminan pagando el sueldo a los funcionarios y a todo el Estado son los contribuyentes, y les tenemos que rendir cuentas, y así como el gobernador nos mira a nosotros, la gente lo está midiendo a él, la gente permanentemente está viendo qué hacemos, cómo administramos los fondos públicos y qué hacemos con esos fondos”.

Relación con la docencia

En cuanto al reclamo gremial para adelantar la paritaria salarial, Colello afirmó que “el Ministerio de Gobierno está permanentemente hablando con los sindicatos y los representantes de los trabajadores. En lo que tiene que ver con la educación, a principio de año logramos un acuerdo histórico que es una paritaria anual, en línea con que la educación es una prioridad para el gobernador, y respecto al resto de los empleados públicos en general venimos en conversación permanente con ATE y UPCN para que el salario del trabajador se actualice en función de la inflación que este gobierno nacional, con muchísimo esfuerzo, está controlando”.

“Dicho esto, hay que ser consciente que el gobernador no gobierna solamente para los empleados públicos, gobernamos para todos los entrerrianos, y mientras el sector público está discutiendo actualización salarial, en el sector privado se discute conservación del empleo; el sector público tiene un montón de beneficios que el sector privado no tiene y en ese contexto es que tenemos que tomar esta conversación con los sindicatos, porque también tenemos que hacer el esfuerzo de generarle condiciones al privado para que genere empleo genuino. Entre Ríos tiene todo, está cercada de ríos, tiene una ubicación estratégica, tiene campo, sectores productivos, y sin embargo el 50% del empleo formal sigue respondiendo a lo público, cuando provincias similares como Santa Fe y Córdoba ronda entre el 25 y el 30%. Tenemos necesariamente que cambiar el paradigma de cómo se gobierna, preguntándole al privado qué necesita para poder crecer y generar empleo privado, y no sacarle para seguir financiando un Estado grande, lento e ineficiente”, analizó.

Deuda y búsqueda de consensos

Sobre la colocación de deuda, explicitó que “se está trabajando desde el Ministerio de Hacienda en la posibilidad de acceder a financiamiento internacional a través de los organismos multilaterales como el BID para tomar deuda de la buena, que es la que va a inversión de infraestructura o de obras que necesita la provincia, para que Entre Ríos se convierta en un faro de atracción de inversiones privadas que generen crecimiento económico y empleo privado. Pero nosotros heredamos una deuda mala, de 517 millones de dólares, que casualmente todos los vencimientos de la reestructuración cayeron en nuestra gestión y cuando se analiza porqué se tomó ese crédito que supuestamente era para obras de transcendencia para Entre Ríos, no se las encuentra. Esa es una deuda mala, es una deuda que tenemos que pagar todos los entrerrianos para supuestas obras que no sabemos dónde están y cuyos vencimientos cayeron en esta gestión”.

“A esto hay que resolverlo porque la provincia no tiene la capacidad financiera para pagar los vencimientos de esa deuda y hay que mejorar el perfilamiento de deuda. Estamos haciendo lo necesario para cambiar el perfilamiento de esa deuda heredada de los gobiernos anteriores que es mala, ociosa, y sin productividad para los entrerrianos, y por otro lado estamos buscando un financiamiento de 350 millones de dólares ante el BID para tomar una deuda que verdaderamente vaya a las obras que Entre Ríos necesita para poder crecer, generar empleo, y dinámica en la provincia”, sentenció.

Por último, planteó que “seguramente” habrá una convocatoria a los legisladores nacionales porque “nuestra idea es unir a los entrerrianos; estamos convencidos de que a la provincia la tenemos que poner de pie con los esfuerzos de todos, y quienes tenemos algún tipo de responsabilidad de gestión tenemos que poner el esfuerzo para encontrar muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen, porque Argentina y Ente Ríos necesitan que empecemos a pensar el país y la provincia en 30 años, y para eso nos tenemos que poner de acuerdo, al menos en los temas importantes como educación, obra pública, salud, seguridad, y plantear una política que pueda perdurar en el tiempo independientemente de quién sea el que gobierne. Todos acá estamos de paso y lo importante es dejar un legado que pueda mantenerse en el tiempo porque solamente de esa forma se puede hacer que una provincia o un país se desarrollen, y para eso se necesita generar consensos. Y eso necesita del esfuerzo y la vocación de todos, incluso entre los que pensamos distinto, para buscar los puntos en común y que puedan perdurar en el tiempo. Esa es la idea y la forma que tiene Frigerio de gobernador y dejar un legado en la provincia”.