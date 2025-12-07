Bonnín y Benítez se impusieron en el último rally del año

El Rally Entrerriano concluyó la temporada 2025 con el triunfo de Bonnín y Benítez.

Este domingo se desarrolló el Día 2 de la séptima etapa del año del Rally Entrerriano. En Pronunciamiento tuvo lugar la competencia que coronó al último ganador del 2025 con una importante participación de pilotos.

El binomio ganador fue el compuesto por Nelson Bonnín y Javier Benítez. A bordo de un Toyota Etios, la dupla local logró completar el recorrido luego de una hora, 15 minutos, 43 segundos y dos décimas. Pese a contar con una penalización de 10 segundos, fueron los más rápidos en recorrer los 12 tramos de la competencia.

El dúo perteneciente a la Clase A6 ganó la general por encima de las duplas compuestas por Cristhian Orcellet/Darío Locher y Román Marinelli/Javier Taboada. Orcellet y Locher fueron además escoltas en la Clase A6; mientras que Marinelli y Taboada fueron los mejores de la Clase N7.

La competencia de este domingo comenzó con el tramo de 9,91 kilómetros que conectó a Pronunciamiento con la Ruta 23 y culminó con el tramo entre la Ruta 25 y La Estación, poco después del mediodía de este domingo.

Con los resultados finales provisorios, estos fueron los principales resultados categoría por categoría:

-Clase A6:

1°) Nelson Bonnín/Javier Benítez (Toyota Etios): 1h15’43”2/10.

2°) Cristhian Orcellet/Darío Locher (Volkswagen Gol Trend): a 42”.

3°) Guillermo Pitón/Juan Capurro (Volkswagen Gol Trend): a 5’1”.



-Clase N7:

1°) Román Marinelli/Javier Taboada (Volkswagen Gol Trend): 1h16’34”.

2°) Maximiliano Arnaiz/Pablo Kern (Volkswagen Gol Trend): a 54”7/10.

3°) Alan Nattero/Santiago Lambert (Volkswagen Gol Trend): a 2’14”8/10.



-Clase N7L:

1°) Ángel González/Jorge Liand (Volkswagen Gol): 1h19’01”7/10.

2°) Lucio Moreira/Leonardo Cena (Volkswagen Gol): a 2’26”9/10.

3°) José Morard/Julián Salvo (Volkswagen Gol): a 22’40”6/10.



-Clase N9 16v:

1°) Manuel Cergneux/Diego Saipert (Ford Fiesta): 1h20’44”9/10.

2°) Cristian D’Elia/Darcy Frascheri (Ford Fiesta): a 19”7/10.

3°) Joaquín Blanc/Mauricio Blanc (Ford Fiesta): a 51”1/10.



-Clase N9 v8:

1°) Agustín Coniberti/Tomás Pellandino (Volkswagen Gol Trend): 1h24’50”7/10.

2°) Federico García/Mirko Sleger (Volkswagen Gol): a 22”3/10.

3°) Alejandro Follonier/Diego Arlettaz (Volkswagen Gol): a 11’9”7/10.