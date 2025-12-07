Atlético Paraná y Neuquen juegan sus partidos de ida por el Torneo Regional

La Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur se puso en marcha este sábado, pero los equipos entrerrianos tendrán acción este domingo. Los adelantados fueron Racing Club de Teodelina y Puerto San Martín, que se enfrentaron el sábado con victoria del Puerto por 4-2 como visitante.

Este domingo se disputarán seis encuentros con nutrida participación entrerriana, ya que habrá siete equipos de la provincia en cancha a lo largo de la tarde del domingo. Dos de ellos serán los paranaenses Atlético Paraná y Neuquen.

El Gato jugará a partir de las 17 en el estadio Pedro Mutio frente a Sanjustino. Se trata del encuentro de ida entre el equipo que avanzó como mejor segundo de las zonas de tres equipos (el Gato) y el tercer mejor líder de la región en la primera fase: con 16 puntos, Sanjustino ganó la Zona 9 y avanzó a esta instancia.

El Pingüino, por su parte, avanzó como puntero de la Zona 1 luego de imponerse con ocho puntos por encima de Unión de Crespo (7) y Sportivo Urquiza (1). Es así que enfrentará a Atlético María Grande, ganador de la Zona 2 en la que estuvo Atlético Paraná luego de sumar nueve unidades y tener más goles como visitante en el duelo frente a frente con el Gato, con el que igualó en la sumatoria de puntos. Este partido también comenzará a las 17 y se llevará a cabo en el estadio Luis Renaud.

Habrá un duelo más a partir de las 17 entre equipos entrerrianos. En este caso, Parque Sur de Concepción del Uruguay recibirá a Defensores de Pronunciamiento. El escolta de la única zona entrerriana con cuatro equipos recibirá al ganador invicto de la Zona 5 en una serie que terminará en Pronunciamiento.

A las 18 se jugará el partido restante con participación entrerriana: Lanús de Concepción del Uruguay recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú, uno de los grandes candidatos al ascenso. El partido será en territorio uruguayense, ya que el Granate, que ganó la Zona 4, tendrá que definir la serie como visitante ante el segundo mejor puntero de zonas de cuatro equipos durante la primera fase.

Región Litoral Sur | Segunda Ronda | Ida

Sábado 6/12:

Racing Club (Teodelina) 2-4 Puerto San Martín.



Domingo 7/12:

17: Parque Sur - Defensores de Pronunciamiento.

17: Neuquen - Atlético María Grande.

17: Atlético Paraná - Sanjustino.

18: Lanús - Juventud Unida.

20: Colón (San Justo) - Libertad (Sunchales).

20: Aldao - Sportivo Ben Hur.



Lunes 8/12:

20.30: San Jorge - Sarmiento.