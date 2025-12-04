La Feria Navideña de la Plaza Sáenz Peña propone tres días de música, artesanías y gastronomía

Este fin de semana largo, la Plaza Sáenz Peña volverá a convertirse en uno de los puntos más vibrantes de la ciudad con una nueva edición de la Feria Navideña, que se desarrollará el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, desde las 18. La entrada es libre y gratuita y el espacio es pet friendly, por lo que las familias podrán disfrutar del paseo junto a sus mascotas.

La propuesta reunirá a más de 50 artesanos, diseñadores y emprendedores locales, junto a 25 puestos gastronómicos que ofrecerán variedad de platos, cervezas artesanales y sabores para todos los gustos. Además, habrá shows en vivo y DJs cada noche, acompañando el clima festivo de la feria que ya se instaló como una de las actividades más esperadas del cierre de año.

Programación artística

Con un line up que convoca a DJs y bandas locales de distintos estilos, la Feria Navideña se prepara para tres jornadas de música en vivo, encuentro y disfrute colectivo en uno de los espacios públicos más queridos por paranaenses y turistas.

Organizada por el Municipio, y con el acompañamiento de productores y emprendedores de la ciudad, la feria busca impulsar la economía local y ofrecer una alternativa recreativa en pleno corazón de Paraná.

Sábado 6

19:00 – DJ Fernando Bruera

22:00 – DJ Nicolás Negrete

Domingo 7

20:00 – Funky Delight

21:30 – Groove Amor

Lunes 8

20:00 – Suma Paciencia

Shows de cierre con participación de Enrique Dappen.