Presentaron la flota del Nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros que arranca este domingo

Las nuevas 77 unidades de la empresa San José son un paso fundamental para modernizar y mejorar la movilidad en Paraná. Comenzarán a circular con sus nuevos recorridos este domingo. La intendenta Rosario Romero realizó la presentación junto al gerente general de la firma, Hugo Ruiz, y el viceintendente David Cáceres. “Los paranaenses nos merecemos un servicio de transporte de calidad”, expresó Romero, en declaraciones al portal oficial del municipio.

Integrantes de la Mesa de Diálogo Interreligioso de la Municipalidad de Paraná realizaron una bendición de las unidades en el centro operativo de la nueva empresa prestataria del servicio.

“La ciudad mejorará con la vuelta del transporte masivo, recuperando y volviendo al colectivo de calidad, por eso tenemos muchas expectativas. Todo esto se hizo con esfuerzo de la ciudad”, expresó la intendenta Rosario Romero para luego agradecer “a todos los que pusieron su granito de arena para llegar a este momento: equipos de trabajo del municipio, concejales que trabajaron en el marco regulatorio y vecinos”.

A su vez, explicó que “esto es producto de un trabajo compartido y la decisión que tomamos de hacer un nuevo marco regulatorio y la licitación, por eso es muy importante que todos cuidemos cada una de las unidades”.

Por último, reflexiona: “Las ciudades más modernas del mundo optan y priorizan el transporte masivo, financian el servicio para que sean buenos, que sean de calidad”.

El Gerente General de San José S.A., Hugo Ruíz, sostuvo: “Es un día especial, estamos felices de ser parte de este profundo cambio. El desafío más fuerte es ser confiable y es estar en el momento que el cliente lo necesite”.

Por su parte, el viceintendente David Cáceres valoró: “Los usuarios necesitaban un nuevo servicio y desde el Concejo Deliberante se trabajó en el pliego con una amplitud con todos los sectores. Se ha hecho todo para que los vecinos decidan volver al colectivo”.

En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, manifestó que “en el inicio de esta nueva etapa para el transporte de la ciudad es fundamental la confianza en el servicio y eso se recupera con la comodidad y el confort que tienen las nuevas unidades, con la nueva aplicación para su descarga”, enumeró.

Integrantes de la Mesa de Diálogo Interreligioso de la Municipalidad de Paraná realizaron una bendición de las unidades por el buen servicio, la seguridad y el bienestar de los vecinos, vecinas y trabajadores del nuevo sistema de transporte.

Además, estuvieron presentes los legisladores nacionales Blanca Osuna y Adán Bahl, la legisladora provincial Claudia Silva, la secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Katherina Stickel, concejales, secretarios municipales, equipo directivo de la empresa San José y representantes de comisiones vecinales.

Consideraciones

Adán Bahl, exintendente de la ciudad, puso en valor el nuevo servicio: “Esto va a funcionar muy bien, todos los países del mundo utilizan el sistema de transporte público, porque es lo más barato y eficiente, hay que felicitar a la gestión”.

En la oportunidad, Melisa, quien será una de las cinco conductoras mujeres en la empresa, se mostró expectante: “Nos llena de orgullo poder trabajar, es un incentivo para un montón de mujeres que sí se puede”.

Mientras que, Clelia Zapata, presidenta de la vecinal Artigas, destacó: “Estamos muy contentas con este cambio, es un comienzo nuevo y tenemos muchas expectativas”.

Una propuesta que prioriza al usuario

La empresa adjudicataria implementará en Paraná un sistema garantizando una mejora sustancial en la calidad del servicio. Entre sus principales características se destacan:

-Renovación de la flota con unidades 0 km, equipadas con aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad, motores de bajo impacto ambiental (20 % a GNC) y sistema GPS.

-Medios de pago diversificados: SUBE – Tarjetas- QR – Billeteras Digitales.

-Tecnología aplicada: seguimiento de unidades en tiempo real, información de recorridos y horarios, y canales de atención más ágiles para los usuarios.

-APP Arriba Paraná - seguimiento en tiempo real de las unidades a través de tecnología de geolocalización (GPS conectados al motor de cada unidad). Atención al usuario con posibilidad de seguimiento.

Un nuevo modelo

De esta manera, el proceso licitatorio —culminado tras una exhaustiva evaluación técnica y económica— abre paso a un nuevo modelo de transporte en Paraná, centrado en la sustentabilidad, la innovación tecnológica y la experiencia del usuario.

El proceso licitatorio estuvo acompañado de instancias de participación ciudadana: audiencias públicas, reuniones con vecinales y recepción de propuestas. Esta metodología se sostendrá durante la implementación mediante: atención personalizada a usuarios; encuentros periódicos con referentes barriales y monitoreo permanente de indicadores de calidad del servicio.

Arriba Paraná

La nueva aplicación oficial del Sistema de Transporte Urbano está disponible para su descarga en dispositivos móviles, así como también la versión web. Permitirá a las y los usuarios consultar recorridos, paradas y frecuencias en tiempo real.

Nuevos Recorridos

Disponibles detalladamente para su visualización y descarga aquí