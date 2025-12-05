Empleados judiciales concretan una serie de paros en reclamo de recomposición salarial

La Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), lleva adelante un paro de 24 horas este viernes. La medida de fuerza se complementará con huelgas los próximos 12 y 19 de diciembre.

El Plenario Provincial de Delegados de la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER), con la presencia de 13 filiales, resolvió convocar a un paro de actividades de 24 horas que se concreta este viernes 5 y se replicará con nuevas huelgas los días 12 y 19 de diciembre próximos.

La entidad gremial ratificó “el plan de lucha en reclamo al gobierno de una recomposición salarial urgente”. Asimismo, pidieron:

“Pago en tiempo y forma de los aumento y retroactivos de los activos

Pago de la deuda de la Caja de Jubilaciones con los jubilados judiciales (que incluye deudas de hace un año que se pretende pagar en 17 cuotas)

Pago del título para los trabajadores/as judiciales

Pago de un adicional por función para los notificadores y evisceradores”

Plantearon que “desde el año 2020 por la ley de emergencia provincial y posteriormente y hasta la fecha por recibir aumentos por debajo de la inflación, los salarios de los judiciales entrerrianos se han visto seriamente deteriorados, por lo que ante la falta de respuesta del gobierno a nuestros reclamos las asambleas han determinado la continuidad del plan de lucha iniciado con el paro del 28/11/25, que tuvo un altísimo acatamiento en toda la provincia”.

Es importante destacar que “los trabajadores/as judiciales ingresan luego de sortear exigentes concursos abiertos, de la misma forma que lo deben hacer para ascender, y que desarrollan sus tareas diarias afrontando una alta carga de trabajo. Por eso convocamos a los trabajadores/as judiciales a adherir a las medidas de fuerza en defensa de nuestros derechos”.