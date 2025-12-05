Luis Caputo: “La Argentina vuelve al mercado a tomar deuda”

El Gobierno volverá a emitir deuda en dólares para garantizar el pago de los vencimientos que debe afrontar en enero. Así lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se trata de un bono en dólares, a cuatro años, con una tasa de 6,5% y que tendrá legislación local. El ministro destacó la importancia de la nueva emisión en moneda extranjera, la primera desde 2018.

“Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, remarcó en una entrevista televisiva y agregó: “Acumular reservas implica mejorar el balance del Banco Central, que siga bajando el riesgo país y las tasas de interés local”.

Con respecto a la emisión de los títulos de deuda, Caputo explicó que buscarán afrontar los vencimientos de principios del 2026. “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”, dijo.