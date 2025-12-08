TC: Lambiris ya tiene definido su 2026 junto al equipo del “Gurí” Martínez

Mauricio Lambiris ya tiene definido su 2026 en el TC junto al equipo del “Gurí” Martínez.

El uruguayo Mauricio Lambiris ya tiene prácticamente cerrado su proyecto 2026 dentro del Turismo Carretera. El plan está en línea con la base que se había anunciado previamente: correrá con un flamante Ford Mustang atendido en Paraná por el Gurí Martínez Competición y llevará motores de Rody Agut.

Aún resta confirmar algunos ítems, como quién estará a cargo de la dirección deportiva. Sin embargo, la planificación está avanzada y hasta proyectan realizar una prueba antes de que termine este año.

De esta manera se produce el retorno de Lambiris al equipo del entrerriano Omar Martínez. El piloto charrúa compitió bajo esa estructura desde el inicio de la temporada 2018 hasta la cuarta fecha de 2020, momento en que emigró al LCA Racing.

Con el equipo del entrerriano, Mauricio logró sus dos primeras victorias en el TC. En esta nueva etapa, si bien el auto será atendido por el taller del Gurí y tendrá la ingeniería de Federico Raffo, en los autódromos funcionará como una estructura “satélite” bajo el nombre de su principal patrocinador: el Lusqtoff Racing.

Lambiris con un Mustang 0 km

En el taller de Paraná, el Gurí Martínez Competición está terminando el armado de un Ford Mustang 0 km. La unidad ya pasó por el proceso de pintura y se encuentra en la etapa final de montaje. El objetivo es tenerlo listo para poder hacer un ensayo en pista antes de que empiece la veda de pruebas en enero.

La atención técnica estará a cargo de Raffo, ingeniero del equipo del Gurí. La motorización será responsabilidad de Agut, con quien Lambiris cerró su acuerdo a fines de septiembre pasado. Desde entonces, el preparador ya trabaja sobre un par de impulsores propiedad del piloto uruguayo, consigna SoloTC.

Lambiris concreta su vuelta a la estructura entrerriana tras quedarse sin lugar en el Maquin Parts Racing. El equipo de Venado Tuerto se reestructuró y descartó atender autos de la marca Ford para la temporada 2026, ya que se enfocará en trabajar con los dos Mercedes-Benz oficiales para Otto Fritzler y Diego Azar, y un Toyota Camry para José Manuel Urcera.