Racing eliminó a Boca y jugará la final del Torneo Clausura

En el estadio Alberto J. Armando se jugó la primera de las dos semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Boca Juniors recibió a Racing en un encuentro que contó con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado por Silvio Trucco en el VAR.

Boca y Racing ofrecieron muy poco durante la primera media hora de juego. Racing tuvo un cabezazo de Facundo Mura que se fue desviado y el Xeneize contó con dos centros de Exequiel Zeballos -de buen primer tiempo- que Milton Giménez no llegó a conectar. Giménez también contó con una carambola que le permitió avanzar por derecha, pero que al llegar al área desaprovechó con un remate muy débil.

En ese marco, la Academia tuvo la primera llegada clara con un remate desde afuera del área de Juan Nardoni. El mediocampista remató cruzado tras un pase hacia atrás de Facundo Mura, pero su disparo dio en el poste derecho de Agustín Marchesín antes de irse afuera.

De carambola llegó la chance más clara para Boca. Un tiro libre impulsado por Paredes llegó a la posición de Ayrton Costa, que desde la línea de fondo intentó volver a poner la pelota en juego, pero lo hizo con la mala suerte de dejársela directamente a Marco Di Césare. El defensor de la Academia intentó rechazar y el balón dio en la pierna de Milton Giménez antes de irse apenas desviada por el costado izquierdo del arco defendido por Facundo Cambeses. Pudo ser el 1-0 en el final, pero se fueron al descanso sin goles.

El segundo tiempo tuvo algo más de ritmo que la primera mitad. Zeballos comenzó imprimiendo velocidad al ataque del Xeneize, pero no encontró socios y con el paso de los minutos quedó más expuesto que el local necesitaba un cambio.

Con los minutos, la Academia descubrió el cansancio de Carlos Palacios y comenzó a desbordar por el costado izquierdo por medio de Gabriel Rojas y Duván Vergara, pero en la mayoría de las ocasiones se encontró con buenos cierres de Ayrton Costa.

Instantes después de la sorprendente salida de Zeballos para el ingreso de Alan Velasco y luego de algunos minutos de dominio del local, Racing logró poner un balón en profundidad para Gabriel Rojas que envió un excelente centro para la llegada de Adrián Martínez. Maravilla le ganó a Costa y de cabeza estampó el 1-0 parcial a los 30 minutos.

En los 20 minutos que siguieron Boca hizo poco y nada por empatar, la Academia aguantó el resultado cortando los circuitos del Xeneize y quedándose con una victoria que le permitirá luchar por el título frente al ganador del clásico entre Gimnasia y Estudiantes que se jugará este lunes.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 0-1 Racing.



Gol:

30’ST: Adrián Martínez.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.



Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

26’ST: ingresó Alan Velasco por Exequiel Zeballos (BOC).

36’ST: ingresó Tomás Conechny por Santiago Solari (RAC).

36’ST: ingresó Bruno Zuculini por Agustín Almendra (RAC).

40’ST: ingresó Adrián Fernández por Duván Vergara (RAC).

51’ST: ingresó Rodrigo Battaglia por Milton Delgado (BOC).

53’ST: ingresó Franco Pardo por Marco Di Césare (RAC).



Amonestados:

24’PT: Juan Nardoni (RAC).

43’PT: Facundo Mura (RAC).

48’PT: Marco Di Césare (RAC).

11’ST: Nazareno Colombo (RAC).

16’ST: Juan Barinaga (BOC).

41’ST: Adrián Martínez (RAC).

42’ST: Leandro Paredes (BOC).

50’ST: Adrián Fernández (RAC).



Árbitro: Darío Herrera. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Alberto J. Armando.