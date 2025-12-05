De Hollywood al fútbol: Salma Hayek será embajadora del Mundial 2026

La actriz mexicana fue nombrada por FIFA como una de las embajadoras para la Copa del Mundo del año próximo.

viernes 5 de diciembre de 2025 16:13Salma Hayek será embajadora del Mundial 2026.Salma Hayek será embajadora del Mundial 2026.Foto: Agencia NA (@salmahayek)Buenos Aires, 5 diciembre (NA) – La FIFA anunció este viernes que Salma Hayek será una de las embajadoras oficiales de la Copa del Mundo 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

La actriz mexicana de 59 años, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, fue presentada durante el sorteo de los grupos a través de un video transmitido durante la ceremonia. Con este rol, Hayek se suma a la ola de figuras internacionales que acompañan el evento deportivo más importante del mundo.

Tras ser presentada como una de las embajadoras del Mundial 2026, la actriz le dio unos consejos al conductor del sorteo, Rio Ferdinand y al actor estadounidense, Matthew McConaughe asegurando que “hay que dejar de llamarle ‘soccer’ y decirle fútbol”.

Con una carrera que abarca desde su irrupción en la telenovela Teresa hasta su candidatura al Oscar por Frida, Hayek se consolidó como una figura influyente dentro y fuera de la pantalla. Ahora, como embajadora de la Copa del Mundo del próximo año, representará al mundo de Hollywood en el deporte y, además, llevará la bandera de su país, México.

Fuente: Noticias Argentinas.