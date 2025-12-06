Sabsay consideró que “está absolutamente fundamentado el juicio político contra Susana Medina”

El abogado constitucionalista y ex presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Daniel Sabsay, sostuvo que “está absolutamente fundamentado el pedido de juicio político a la vocal del STJ, Susana Medina. Es un cúmulo enorme de faltas injustificadas y, además, incurrió en enormes gastos a costa del erario público. Incluso habría que ver si no ha cometido delito. Yo no soy penalista, pero levanto la interrogación”, respondió ante la consulta de ANÁLISIS.

Luego explicó que “el juicio político en la Constitución Provincial sigue el modelo de la Constitución Nacional y es un proceso para remover a altos funcionarios”.

A continuación citó al abogado, profesor y jurista argentino Germán Bidart Campos, quien sostiene que “el mal desempeño es lo contrario al buen desempeño. La consideración varía según la época y según lo que se espera de un magistrado”.

Sin embargo, en relación al caso de la vocal Susana Medina de Rizzo, afirmó: “Son cosas objetivas: sus inasistencias, el gasto de dinero, que no requieren interpretación. Están asentadas; solo hay que remitirse a los hechos”.

Para finalizar, aseveró: “Considero que se debería poder avanzar en un juicio político. Es vergonzoso que la persona continúe en el STJ con semejantes incumplimientos de todo tipo. Lo deseo de todo corazón: si no prosperase, sería la demostración de que el Poder Judicial de Entre Ríos está absolutamente viciado”.