A días del cierre, convocan a teatros públicos y de colectividades a sumarse a la Red Federal

Continúa abierta la inscripción para que teatros y salas argentinas de gestión provincial, municipal, universitaria, sindical y de colectividades se incorporen a la Red Federal de Teatros. La convocatoria apunta a fortalecer el trabajo de los espacios escénicos de todo el país mediante un sistema de adhesión que requiere que la persona responsable de cada sala complete la información técnica y administrativa necesaria. El objetivo central del programa, desarrollado junto al Teatro Nacional Cervantes, es promover la circulación de espectáculos, la formación profesional y la optimización de recursos e infraestructura.

El proceso de inscripción se realiza completamente en línea y supone dos etapas básicas. Primero, el registro como persona humana dentro de la plataforma, y luego la carga de datos del espacio cultural responsable, consignando las características edilicias, técnicas y de gestión de la sala postulada. Una vez enviada la solicitud, un equipo técnico verifica la documentación y los requisitos establecidos por el programa. La confirmación de la adhesión se comunica por correo electrónico o a través de la propia plataforma. La convocatoria está dirigida exclusivamente a salas ya existentes y en funcionamiento, lo que excluye a proyectos de construcción o próximas inauguraciones.

Quienes se incorporen a la Red podrán acceder a capacitaciones, relevamientos, encuentros y líneas de apoyo específicas diseñadas para mejorar las condiciones de trabajo, la seguridad escénica y la profesionalización técnica. Desde su puesta en marcha entre 2022 y 2023, el programa desarrolló una serie de iniciativas presenciales y virtuales que reunieron a más de 1800 participantes de todo el país, especialmente vinculados a áreas técnicas de iluminación, sonido, maquinaria, gestión y producción escénica. Ese trabajo se articuló con organismos como el Instituto Nacional de Música (Inamu) y el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE) y permitió un relevamiento actualizado del estado de las salas y la detección de sus principales necesidades.

En este período, un total de 62 salas recibieron subsidios destinados a la compra de equipamiento técnico y a la readecuación de sus espacios, en el marco de la línea de Fortalecimiento de Salas. Además, a través del Programa de Circulación y Programación de Espectáculos 2023, once obras realizaron giras por distintos puntos del país , alcanzando once provincias con diecinueve funciones basadas en el catálogo del Instituto Nacional del Teatro. Estas acciones se complementaron con el Encuentro Nacional de Formación Técnica Escénica, realizado en el Teatro Nacional Cervantes, que reunió a trabajadores de diversas disciplinas para compartir conceptos, metodologías de trabajo y estándares de seguridad.

Durante 2024, las actividades continuaron con tres capacitaciones virtuales, una instancia presencial en el Teatro Nacional Cervantes y otros tres seminarios articulados con el sector Teatro del MICA, que alcanzaron a más de 340 personas. Los contenidos incluyeron formación en sonido, gestión de públicos, unificación de terminología técnica y seguridad aérea aplicada al circo y a montajes escénicos complejos. De manera paralela, la línea de circulación y programación del programa TNC Produce en el País impulsó dos giras, una en San Luis, con funciones de la obra "Romeo y Julieta de bolsillo", y otra en Chubut, con "El salto de Darwin". En total, se realizaron doce funciones producidas junto a organismos provinciales y municipales.

A lo largo del año, dieciocho nuevas salas provenientes de San Luis, La Pampa, Tucumán, Neuquén, Córdoba, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires se incorporaron a la Red, que hoy alcanza las 121 salas en todo el país, con una presencia significativa en ciudades no capitales.

La inscripción puede realizarse a través de Somos Cultura. La convocatoria cierra el 31 de diciembre.

Para consultas generales, se habilitó el correo redfederaldeteatros@gmail.com