El precio de la carne seguirá subiendo “por falta de hacienda y mayor demanda internacional”

Productores aseguran que existe un escenario favorable en los mercados internacionales, pero con dificultades locales por el bajo stock.

El director suplente del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Mariano Berisso, analizó la situación actual de la ganadería provincial y sostuvo que el sector atraviesa un momento de oportunidades en los mercados internacionales, aunque condicionado por la falta de hacienda y diversas problemáticas productivas.

“El mundo está demandando la carne argentina y hoy los valores son buenos, pero necesitamos mejorar el stock”, indicó en diálogo con Canal Once. En este sentido, mencionó que, pese a la apertura de nuevos destinos y la valoración internacional por la carne de vacunos alimentados a pasto, el crecimiento del sector depende de aumentar la producción.

Berisso recordó que, en el reciente Campeonato Mundial de Carnes realizado en Palermo, los cortes argentinos se ubicaron entre los mejores, lo que confirma el prestigio de la ganadería argentina en genética y calidad. “Argentina trabaja muy bien, incluso sin políticas que acompañen al productor”, señaló.

Respecto a la incidencia del clima, explicó que las zonas del norte provincial sufrieron sequía y problemas sanitarios, como la garrapata, mientras que en el sur las frecuentes crecientes condicionaron la actividad. A pesar de este panorama, destacó que las últimas lluvias mejoraron el estado de los campos y permiten proyectar un buen desempeño para la campaña.

Consultado sobre la hacienda en las islas, Berisso indicó que no existe un registro preciso, aunque sí un aumento en la actividad y en las inversiones vinculadas al engorde de novillos a pasto. “Es el sistema más económico y está ayudando a compensar el stock”, afirmó el productor ganadero de Gualeguay.

El precio de la carne vacuna, en alza

En relación con los precios al consumidor, sostuvo que la suba responde a la mayor demanda mundial, la falta de animales y a los salarios rezagados. “El precio va a mantenerse en alza por la falta de stock y la mayor demanda externa. Cuando durante varios años se trabaja con dificultades, las consecuencias finalmente se sienten. El consumidor tiene razón: la carne está cada vez más costosa y los salarios quedaron atrás”, evaluó.

Sin embargo, consideró que la oferta podría mejorar desde febrero, con mayor disponibilidad de terneros y maíz. “El precio tenderá a estabilizarse, aunque en el corto plazo seguirá en alza”, aclaró.

“Esperamos que la situación pueda revertirse. Confío en el entrerriano y en el país; productores y entidades del sector estamos trabajando para mejorar y producir más, para que la gente pueda acceder a valores más razonables”, sentenció Berisso.

Proyecciones

Sobre las perspectivas para 2026, Berisso señaló que los productores apuntarán a retener vientres para comenzar a recuperar el rodeo. “No hay mucho crédito y las tasas siguen altas, pero hay interés en invertir y mejorar”, apuntó. También destacó un incremento en la venta de reproductores y en la inversión en genética, lo que aporta mayor rendimiento y precocidad.

En cuanto al rol de los feedlots, explicó que su ocupación varía según los costos de la invernada y del maíz, aunque prevé que la relación mejore hacia el inicio del próximo ciclo agrícola.

Berisso también se refirió a la pérdida de superficie ganadera en la provincia durante los últimos años, atribuida a cambios en la política nacional y a la mayor rentabilidad agrícola. “Hoy hay campos donde la ganadería vuelve a ser competitiva, pero reconstruir infraestructura llevará tiempo”, señaló.

Finalmente, sostuvo que la consolidación del repunte ganadero dependerá de reglas estables y de la continuidad de las políticas macroeconómicas. “Con menor presión impositiva y orden fiscal, el productor puede organizarse y proyectar a largo plazo. La ganadería requiere procesos de varios años”, concluyó.