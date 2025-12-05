Concordia presentó los resultados del plan estratégico de turismo 2025-2030

El Plan surge del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (Emcontur) y la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER (FCAD).

En ese sentido, propone una visión común para el desarrollo turístico local y marca una nueva etapa de planificación, profesional y basada en el enfoque de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), organizada en cinco ejes del modelo de Segittur y de la Norma IRAM 42101:2022: Gobernanza, Innovación, Tecnología, Sostenibilidad y Accesibilidad.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué comentó que "este plan requirió primero madurez en poder sentarnos entre muchos actores del sector público, del sector privado y de la academia para fortalecer ese triángulo virtuoso", valoró.

En esa línea, Azcué enfatizó que "para que mejoren las cosas tenemos que entender que hay que trabajar. Si queremos vivir mejor, tener mejor calidad de vida, que esta ciudad despegue y se ponga de pie, debemos seguir trabajando en conjunto".

Por su parte, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza recalcó: "Es muy importante y significativo para nosotros contar con un plan estratégico ya que fortalecer el turismo impactará fuertemente en el desarrollo de la ciudad. En ese sentido, es clave invertir y utilizar los recursos debidamente y con responsabilidad".

Por último, el presidente del Emcontur Laureano Schvartzman sostuvo que "Concordia no contaba con un plan estratégico en turismo y consideramos que puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo turístico del destino", es por ello, que "decidimos desarrollar un plan, pensando en plazos qué excedan los tiempos políticos y sea el resultado de un proceso de planeamiento participativo entre el sector público, privado, académico y también desde el punto de vista del ciudadano" y "porque sabemos cuánto puede contribuir el turismo a mejorar la calidad de vida de las personas y esa es una de nuestras principales motivaciones".

Sobre el plan

El proceso de elaboración incluyó instancias participativas en mayo, agosto y octubre, donde se consolidó un diagnóstico integral y una planificación estratégica construida desde el consenso entre organismos públicos, privados y académicos. Próximamente, el Plan estará disponible en la web de Turismo en un apartado especial, con acceso libre para toda la comunidad.

Este compromiso colectivo no solo fortaleció la calidad del Plan, sino que reafirma la importancia del trabajo colaborativo para consolidar el desarrollo turístico de Concordia con visión profesional, participativa y sostenible.