Neuquen sacó ventaja en la ida: define en María Grande

Este domingo se jugaron la mayor parte de los encuentros de ida de la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. En ese marco, los dos representantes de la Liga Paranaense de Fútbol tuvieron acción en condición de local.

En el estadio Luis Renaud, Neuquen recibió a Atlético María Grande con la obligación de sacar ventaja para poder afrontar el juego de visitante con mayor seguridad. Y el Pingüino cumplió: fue 1-0 el triunfo con el tanto de Juan Lazaneo en el segundo tiempo. Con la ventaja mínima que le otorgó la victoria, el equipo paranaense jugará el próximo fin de semana como visitante con el afán de seguir en competencia.

También jugó como local Atlético Paraná. En el estadio Pedro Mutio, el Gato fue el único equipo entrerriano que enfrentó a un elenco de otra provincia: recibió a Sanjustino. En un partido sumamente parejo, el Gato igualó 0-0 como anfitrión y está obligado a obtener un buen resultado como visitante para poder continuar en la competencia.

En el mismo horario en el que se disputaron los dos encuentros con participación paranaense también hubo acción en Concepción del Uruguay. Parque Sur recibió a Defensores de Pronunciamiento, con el que igualó 1-1. Juan Guardia anotó para el local; Julián Viollaz convirtió para el Azulgrana, que tendrá la chance de definir la serie como local en el estadio Delio Cardozo.

El gran ganador del domingo fue Juventud Unida de Gualeguaychú, que goleó a Lanús por 3-0 en condición de visitante. Marcelo Olivera anotó los dos primeros goles del Juve y el tercero fue en contra del Granate. Con el resultado final, el equipo gualeguaychuense se pone a tiro de la clasificación, la cual deberá definir en su estadio el próximo fin de semana.

Región Litoral Sur | Segunda Ronda | Ida

Sábado 6/12:

Racing Club (Teodelina) 2-4 Puerto San Martín.



Domingo 7/12:

Parque Sur 1-1 Defensores de Pronunciamiento.

Neuquen 1-0 Atlético María Grande.

Atlético Paraná 0-0 Sanjustino.

Lanús 0-3 Juventud Unida.

EN JUEGO: Colón (San Justo) - Libertad (Sunchales).

EN JUEGO: Aldao - Sportivo Ben Hur.



Lunes 8/12:

20.30: San Jorge - Sarmiento.